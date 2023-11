Excellence, la decima edizione allo Stadio Olimpico

Dal 23 al 25 novembre, dalle 10 alle 18, la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma sarà la nuova cornice della decima edizione di Excellence, il prestigioso evento enogastronomico che coinvolge operatori del settore, appassionati di cucina e amanti del vino. Un cambio di location che testimonia la crescita della manifestazione anche per le future edizioni.

Questi tre giorni offriranno un'opportunità unica per assaporare le eccellenze del Made in Italy, rappresentando un momento propizio per incontri B2B, approfondimenti formativi e attività di ricerca nel settore alimentare. 100 chef provenienti da ristoranti stellati e non si esibiranno in spettacoli culinari; non mancheranno poi convegni, talk show, seminari, degustazioni e masterclass.

“Siamo giunti alla decima edizione di Excellence, per noi un traguardo importante. L’innovazione rimane un punto focale del nostro format che si contraddistingue per l’impostazione fieristico-congressuale mirata a creare relazioni e opportunità di affari. Il programma del 2023, che vedrà protagonisti 100 chef e altrettante aziende, prevede oltre 90 attività tra cui 50 cooking-show tutti all’insegna della Cucina salutare e per sportivi in onore al padrone di casa dello Stadio Olimpico, Sport e Salute” sottolinea Pietro Ciccotti, founder di Excellence e organizzatore dell’evento.

Il programma di Excellence 2023

Articolato in quattro diverse aree di interesse, Excellence 2023 ospiterà 100 chef, molti dei quali provenienti da ristoranti stellati, protagonisti di spettacoli di cucina innovativa e collaborazioni culinarie. I 30 talk show, convegni, seminari e masterclass copriranno tematiche legate all'innovazione alimentare, all'eccellenza culinaria e alla cultura enogastronomica.

Giovedì 23 novembre dalle ore 11:00 si terrà l’opening con la conduzione della giornalista e autrice RAI Federica de Denaro. Durante l'inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, saranno assegnati i 6 premi Excellence 2023 a personalità e realtà del mondo enogastronomico che si sono particolarmente distinte durante l'anno.

Grazie alla partecipazione di Sport e Salute, il focus di questa decima edizione sarà quello della Salute e l’Innovazione. Pertanto, il primo convegno dell’evento, giovedì 23 novembre a partire dalle ore 13:00, sarà dedicato al tema della cucina salutare per gli sportivi. Saranno presenti ospiti illustri, tra cui la Prof.ssa Maria Spena, Consigliere di Amministrazione di Sport e Salute e Anthony Genovese, chef del ristorante “Il Pagliaccio” di Roma, oggi 2 Stelle Michelin.

"Siamo lieti di ospitare presso lo Stadio Olimpico l’edizione 2023 di Excellence – sottolinea Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute – perché è un evento che evidenzia perfettamente l'armonia tra eccellenza culinaria e benessere fisico. Questa edizione, in particolare, si distingue per il focus sulla “cucina salutare per gli sportivi”, un tema che riflette pienamente i valori e gli obiettivi di Sport e Salute. L'integrazione tra sana alimentazione e attività fisica – continua Mezzaroma – è fondamentale per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questo dialogo, valorizzando le eccellenze del Made in Italy e sostenendo la diffusione dei corretti stili di vita e di una nutrizione sana ed equilibrata ".

Riflettori puntati nell’area Food Innovation dove si susseguiranno congressi e seminari con grandi nomi come Francesco Apreda di Idylio by Apreda, Giuseppe Di Iorio di Aroma Restaurant, Gino Pesce di Acquapazza e Iside De Cesare de La Parolina, Ciro Scamardella di Pipero, Andrea Pasqualucci di Moma, Fabio Verrelli D’Amico di Materiaprima Osteria Contemporanea, Alessandro Rossi di Gabbiano 3.0, Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Andrea Antonini di Imàgo, Roy Caceres del neo ristorante stellato Orma e lo stesso Anthony Genovese che giovedì 23 novembre alle 14.30 sarà protagonista di un “Faccia a Faccia” con Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Inoltre, “5 legend” di Sport e Salute parteciperanno ai cooking show con gli chef dei ristoranti stellati: Massimiliano Rosolino, Campione Olimpico di nuoto a Sydney nel 2000; Manuela Di Centa, Campionessa Olimpica di sci di fondo a Lillehammer nel 1994; il rugbysta Andrea Lo Cicero (103 presenze in Nazionale); Stefano Tilli, campione europeo dei 60 metri indoor a Budapest nel 1983; Stefano Maniscalco, Campione del mondo seniores di karate per 2 edizioni e 50 volte campione europeo.

Dal canto suo, l’assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport Alessandro Onorato afferma che “è con grande piacere che abbiamo deciso di sostenere la decima edizione di Excellence, uno dei principali eventi dedicati alle eccellenze. La tradizione enogastronomica romana è unica, uno dei valori aggiunti che spinge i turisti a scegliere Roma e che la fa ricordare nel tempo. La qualità dell'offerta del food della nostra città è nota ed apprezzata a livello internazionale come testimoniato anche dalla classifica di Tripadvisor ‘Travellers’ Choice Awards che da anni premia Roma come una delle mete più desiderata al mondo dagli amanti del buon cibo. Excellence riassume tutto questo promuovendo e valorizzando le nostre eccellenze, raccontando la storia dei nostri sapori che rappresentano un altro ottimo motivo per visitare la Capitale per una seconda o terza volta".

Venerdì 24 novembre verranno assegnati numerosi riconoscimenti: dalla consegna del Quality First 2023 alle eccellenze territoriali del Lazio, cerimonia presentata da Manuela Zennaro, Direttore Excellence Magazine, alla Premiazione Coppa Italia Gelateria 2023 a cura dell’Associazione Italiana Gelatieri, partner di Excellence 2023 che, come nelle precedenti edizioni, ha fornito un supporto particolare nel realizzare la manifestazione attraverso il brand Officine di Sapore.

“Come Fiepet-Confeserecenti e come Associazione Italiana Gelatieri – ricorda Claudio Pica, di Officine di Sapore – saremo presenti all’evento ‘Excellence’ con tutte le nostre aziende per rappresentare le imprese del Made in Italy e in particolare di Roma e del Lazio. Quest’anno, a conferma che siamo Ambasciatori del Gusto in tutte le sue eccellenze, parteciperemo alla manifestazione con tutti i nostri i settori: ristorazione, gelateria e pasticceria, che lancerà la prima edizione del ‘Premio Panettone Roma’ “.

Excellence 2023 ha ricevuto il patrocinio da Roma Capitale, che sarà presente all’evento con un’area dedicata e di Sport e Salute oltre che il supporto di Regione Marche, attraverso la partecipazione di molte aziende del territorio marchigiano. L'ingresso all'evento è di 20€, con accesso gratuito per operatori del settore previa registrazione sito dell’evento.

Per ulteriori dettagli sul programma e le informazioni sull'evento, è possibile visitare il sito ufficiale www.excellence-eventi.it.