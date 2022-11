Excellence Food Innovation 2022

Ingresso 10 € calice incluso – Accesso gratuito per operatori del settore previo accredito

Si accendono i riflettori su Excellence 2022, ai nastri di partenza alla Nuvola di Fuksas. Andrà in scena, infatti, dal 10 al 12 novembre dalle 10 alle 18, la più grande kermesse capitolina dedicata all’enogastronomia del made in Italy con 80 chef – tra i quali moltissime stelle michelin – 200 aziende, 2 aree show cooking , un temporary restaurant e 40 tra convegni, talk, seminari e masterclass.

Un evento – quello organizzato dai fratelli editori Pietro e Claudio Ciccotti – che, anche per la IX edizione, si caratterizza per la capacità di far ritrovare sotto lo stesso tetto gli addetti ai lavori e il grande pubblico. Questo grazie al duplice spirito dell’evento: dare la possibilità agli amatori di poter degustare alcuni dei prodotti che sono il fiore all’occhiello del nostro Paese e permettere agli operatori del settore di fare business, di avere occasioni di confronto e di aggiornarsi sulle innovazioni più recenti del settore.

Si partirà giovedì 10 novembre dal palco della Excellence Arena per l’inaugurazione condotta dalla giornalista e autrice RAI Federica de Denaro. Hanno già confermato la loro presenza, tra i tanti: l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Enrica Onorati e quello allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, oltre all’Assessore Agricoltura e Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e all’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, il Presidente di Arsial, Mario Ciarla, e il proprietario di casa, Marco Simoni, Presidente di Eur S.p.a. .

Nel corso dell’inaugurazione è previsto uno speech di Heinz Beck, chef del ristorante La Pergola (Tre stelle Michelin) che introdurrà il tema dell’evento che per la 9a edizione sarà la "Rigenerazione".

“Excellence Food Innovation si conferma uno dei principali eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane e della Regione Lazio – dichiara Mario Ciarla, Presidente di Arsial – Un appuntamento che incontra da sempre un forte interesse tra il grande pubblico e molto atteso da aziende e addetti ai lavori. Un valore per la nostra Regione e la città di Roma che ha scelto di investire e scommettere proprio sui temi che saranno al centro anche della tre giorni in programma alla Nuvola: Cibo, Sostenibilità, Rigenerazione".

I Premi Excellence 2022

Durante l’inaugurazione verranno, poi, consegnati tre degli otto Premi Excellence 2022, assegnati a personaggi e realtà del mondo enogastronomico che, durante l’anno, si sono particolarmente distinti. Tra i premiati lo chef patron Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio (Due Stelle Michelin) con il Premio Excellence “Alla Carriera”; lo chef Michelino Gioia del Il Pellicano (Una stella Michelin) di Porto Ercole con il Premio “Excellence Chef” e Fabio Massimo Pallottini, Ceo del Centro Agroalimentare Roma con il premio “Manager dell’enogastronomia 2022.

Cinque ulteriori premi di alto prestigio verranno consegnati, poi, nel corso della tre giorni e saranno il premio “Food Innovation” a Cristina Bowerman, “Dialoghi della Cucina” dedicato a personaggi e progetti editoriali nel settore enogastronomico, a Eleonora Cozzella, “Ricetta di Donna”, dedicato a figure femminili rappresentative del mondo agroalimentare, a Francesca Romana Barberini e “Azienda Excellence 2022” a Tenuta Il Radichino – F.lli Pira. Sabato sarà la volta del Premio “Innovazione in Sala” in collaborazione con Intrecci – Alta Formazione.

Una pioggia di stelle è pronta a travolgere il meraviglioso complesso architettonico de La Nuvola. Sarà possibile vedere all’opera ben 40 chef stelle michelin divisi tra l’area Food Innovation e Food Experience

Uscendo dalle cucine, l’attenzione andrà tutta nelle due aree congressuali dell’Excellence Arena e dell’Excellence Cloud. Riflettori puntati nell’Arena, dove si susseguiranno congressi e seminari organizzati da FIEPET Confesercenti Roma, FIPE Confcommercio Roma, Federazione Italiana Cuochi, Associazione Nazionale Nutrizionisti in Cucina, Coldiretti attraverso EvoSchool, Regione Marche, ACI, Food Policy di Roma Capitale, la Finale della Coppa Italia Gelatieri e Lazio Innova con Food Innovation Hub.

Excellence sarà per la prima volta in media partership con la Rai attraverso Isoradio che sarà presente con dirette e produzioni di contenuti durante le tre giornate.

Creatività, sperimentazione e affari sono dunque i tratti distintivi del ricco calendario di attività di Excellence 2022 che, per il terzo anno consecutivo, vede come main sponsor PwC Italia (organizzazione leader nei servizi professionali alle imprese) alla quale si aggiunge la solida partnership con la Regione Lazio attraverso Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio.

“Il format di Excellence 2022 9a edizione è sempre più legato ad attività congressuali e fieristiche perché i protagonisti del settore in cui operiamo ci chiedono momenti di condivisone e confronto di idee e progetti che pongano le fondamenta per creare un sistema virtuoso nell’economia della filiera enogastronomica. Per questa ragione il programma dell’evento è concepito con oltre 150 contenuti, tra cooking show, congressi , talk show, seminari e degustazioni guidate, tutti ispirati al tema della Rigenerazione2, dichiara Pietro Ciccotti, ideatore dell’evento ed editore di Excellence Magazine.