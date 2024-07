Ex-Otago a Villa Ada Festival

In arrivo, giovedì 18 luglio, a Villa Ada Festival, lìAuguri - Tour Estate 2024, il tour estivo degli Ex-Otago, che tra maggio e settembre calcheranno i più caldi palchi estivi: i 16 appuntamenti in giro per l’Italia, prodotti da Magellano Concerti, saranno l’occasione perfetta per immergersi nell’universo musicale degli Otaghi e lasciarsi coinvolgere dal loro autenticissimo modo di raccontare il mondo. Dopo questo appuntamento romano, il tour proseguirà il suo viaggio verso Conversano (BA), Mogliano Veneto (VI), Pineto (TE), Riolo Terme (RA) e Castel Fiorentino (FI).

Spaziando tra brani del passato e grandi successi, durante l’Auguri - Tour Estate 2024, la band genovese presenterà per la prima volta live i brani del suo ultimo lavoro discografico AUGURI, pubblicato il 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI, che racchiude cinque anni di silenziosa e intensa gestazione; un album di esperienza delicatissimo che intreccia intimi racconti di relazioni e avventure umane in cui riconoscersi.

“Abbiamo voglia di divertirci, di planare sopra le città, incontrare la gente che viene a vederci. Il nostro è un concerto amoroso, dove, come in una relazione, si crea uno scambio col pubblico che, a volte, canta al posto nostro, chiacchiera con noi, si mischia a noi. Un concerto orizzontale, estivo, emozionante.”, hanno detto gli Ex-Otago.