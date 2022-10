Every Sport Is My Sport, una giornata sportiva inclusiva allo Stadio dei Marmi

Every Child Is My Child ONLUS, realtà che dal 2017 si occupa di finanziare progetti a favore dell'infanzia, in collaborazione con Alice nella Città e Fondazione Cinema Roma in occasione della Festa del Cinema di Roma, quest’anno ha organizzato “Every Sport Is My Sport”, una giornata di sport inclusiva insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 e Fair Play calcio dove ragazzi diversamente abili e non, possano condividere il gioco e lo sport.

L’evento avrà luogo il 19 ottobre alle ore 16.30 presso lo Stadio dei Marmi a Roma.

Every Sport Is My Sport

L'evento nasce con la volontà di permettere ai bambini di sperimentare il "contatto" con l'altro, con la finalità di comprendere i valori dell'altruismo e della solidarietà. Per Every Child Is My Child risulta fondamentale creare un evento dove tutti i bimbi possano essere messi alla pari e dove possano imparare dagli altri come affrontare le proprie difficoltà, sempre in un clima di gioco e di divertimento. Scopo di questo evento è anche quello di porre l’accento sulla questione del gender gap coinvolgendo le squadre femminili.

“Every Child is My Child desidera offrire delle opportunità alle bambine e ai bambini più svantaggiati, e riteniamo che lo sport sia uno straordinario veicolo per superare la discriminazione legata alla disabilità e allo svantaggio socio economico culturale - racconta Anna Foglietta, Presidente di Every Child Is My Child - lo spirito dell’iniziativa pertanto sarà quello di includere nel gioco di squadra bambine e bambini con e senza disabilità, in uno scontro che sia il più paritario possibile, ma soprattutto divertente. Puntiamo sul sorriso dei nostri ragazzi per affrontare con ottimismo e motivazione le difficoltà quotidiane”.

“Partecipare ad un evento così importante come Every Sport Is My Sport ci riempie di orgoglio – hanno confermato i fondatori della Fair Play School Latina Luca Zavatti e Marco Ghirotto – Il tema dell’inclusione ci sta particolarmente a cuore e in questa manifestazione ci sarà la possibilità per tanti ragazzi normodotati e con disabilità, di confrontarsi e divertirsi in un clima di festa. Ci auguriamo che il messaggio dell’inclusione possa continuare a propagarsi, arrivando a tante famiglie che ancora non conoscono realtà come la nostra e di tutte le associazioni che saranno protagoniste a Roma. L’attività sportiva è vita e noi siamo felici di poter condividere, ogni giorno, momenti unici con ragazzi che a noi piace definire Invincibili”.

Saranno presenti 7 sezioni della Società Sportiva Lazio, la Polisportiva più grande e antica d’Europa a capo dell’Emca (European Multisport club Association), l’associazione delle polisportive europee.

Le sezioni, S.S. Lazio calcio a 8, S.S. Lazio Taekwondoo, S.S. Lazio Atletica Leggera, S.S. Lazio Basket, S.S. Lazio Baskin, S.S. Lazio Basket in carrozzina, S.S. Lazio Football Americano sono impegnate in prima linea assieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 nella diffusione della cultura etico - sportiva biancoceleste e in iniziative di inclusione sociale al fianco dei più deboli. La Fondazione S.S. Lazio 1900 è impegnata in progetti - in raccordo con le massime istituzioni europee, nazionali e locali e con numerose realtà del terzo settore - finalizzati a portare aiuto e sostegno a migliaia di persone e partendo dai più fragili tramite la cultura sport per tutti.

“Con Every Sport Is My Sport attiviamo il vero potenziale dello sport – le parole della Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli – che sa creare veri legami sociali oltre ogni barriera. Come Lazio, movimento polisportivo possiamo garantire attraverso le nostre oltre 80 discipline sportive la massima realizzazione dei talenti specifici e irreplicabili di ogni ragazza e ragazzo che si avvicini allo sport, e che potrà scegliere la disciplina che più lo fa sentire a proprio agio ed esprimere in campo e nella vita di tutti i giorni”.