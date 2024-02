Musica e street food al tempo di Nuova T-Cross

Design, eleganza, tecnologia all'avanguardia e nuove funzionalità?: tutto questo e molto altro è la Nuova T-Cross. Per scoprire tutti i suoi segreti, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024, al via per tutti gli appassionati un incredibile open weekend dedicato al nuovo city SUV firmato Volkswagen.

Nuova T-Cross: porte aperte da Valentino Volkswagen

La Nuova Volkswagen T-Cross sarà disponibile in anteprima nel cuore di Roma e verrà portata in scena da Valentino Volkswagen per ben tre giorni di eventi con dirette radio (Radio Sei venerdì 23 e Rete Sport sabato 24), opinionisti e special guest del mondo dello sport e non solo, come Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.

Al nuovo city SUV Volkswagen è stato dedicato l'evento aperto al pubblico dal titolo "Bella da vivere" per celebrare la nuova auto, funzionale e ideale per la citta? e non solo. La contraddistinguono infatti spazio, tecnologia di classe superiore e un design accattivante.

Musica, intrattenimento e street food

E non solo quattro ruote, durante l'evento anche musica, buon cibo e tanto divertimento: le straordinarie compilation della bellissima Francesca Ruocco official DJ accompagneranno le golosità Street food gourmet e Franciacorta.

Valentino Volkswagen

Eccellenza nelle performance, dinamismo, proposte sempre vantaggiose, una consulenza attenta e dedicata in tutte le fasi di acquisto. In due parole, competenza ed affidabilità. Si potrebbe riassumere così la mission di Valentino Automobili con le sue cinque sedi a Roma, perfetta sintesi e massima espressione di un’esperienza ultrasettantennale nell’automotive.

L’attenzione al cliente non si ferma alla vendita. Professionalità e competenza si coniugano ad un approccio famigliare che consente al cliente di operare una scelta consapevole e in piena serenità.

Da Valentino Automobili è possibile trovare l’intera gamma Volkswagen, possibilità di Test Drive e costanti grandi affari su Usato Certificato Volkswagen e Usato selezionato di tutte le marche, Km Zero e Aziendali con le migliori soluzioni finanziarie. Dal prestigioso brand Volkswagen, Valentino è stato anche insignito dell’ambìto “Volkswagen Award Italy 2022”, dealer primo classificato in Italia nella vendita e service.

La vista, l’udito, il gusto, l’olfatto ed il tatto: insomma, gli elementi per soddisfare al meglio i cinque sensi da Valentino Volkswagen con la nuova T-Cross ci sono tutti. Valentino Automobili vi aspetta numerosi dal 23 al 25 febbraio!

Gli indirizzi delle location: