"Sto 'na favola", l'evento per il compleanno di Trilussa

In occasione del compleanno del grande Poeta romano Trilussa, mercoledì 26 ottobre a Trastevere, nei locali della Vineria di Roma, Trapizzino è felice di invitarvi all’inaugurazione della mostra grafica e pittorica dell’Artista Giovanna Campoli.

Sarà presente Dario Ludovici del Centro Romanesco Trilussa con favole, aneddoti e poesie, ad accompagnare la serata dedicata al grande Maestro Trilussa.

Trapizzino e Giovanna Campoli vi portano in un viaggio tra immagini e parole ispirato alle favole del grande poeta romano Trilussa e, in particolare, al mondo del ‘’Bestiario Trilussiano’’ che vede protagonisti gli animali, divenuti specchio di pregi e difetti dell'essere umano. Trenta piccole tavole illustrate e una serie di tele di grandi dimensioni con cui Giovanna Campoli interpreta l’ironia con cui Trilussa seppe rappresentare la realtà.

Una serata che vuole festeggiare un poeta che amiamo, non solo perché la Vineria è in piazza Trilussa, ma anche perché da una sua favola trae origine il nome Bollito alla Picchiapò, una delle nostre ricette più caratteristiche.

La Vineria di Roma Trapizzino come luogo genuino e caratteristico nel cuore di Trastevere; in piazza Trilussa 46, dove lo Street Food romano ricco di territorio, storia e tradizione incontra la Street Art di Giovanna Campoli.

In carta oltre cento etichette, tutte del Lazio: la Vineria di Roma Trapizzino si pone come un punto di riferimento per il vino di qualità dell’intera regione, rendendo merito alle eccellenze del nostro territorio.

Per informazioni: info@trapizzino.it - 06 581 7312