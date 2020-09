"Portami con te", giornata per i cani a Cinecittà World

Una giornata dedicata ai cani e ai loro amici umani. Arriva a Cinecittà World “Portami con te - CineDog Festival Nazionale Cinecittà World”, un evento ideato con lo scopo di dire “No all’abbandono degli animali” e caratterizzato da numerosi appuntamenti tutti dalla parte dei quattrozampe. Attività cinofile, momento di incontro, condivisione e perfino un Dog Casting a caccia del testimonial di una nuova campagna per un’azienda del settore che si occupa di prodotti per l’igiene.

All welcome Dogs: questo il messaggio lanciato dagli organizzatori perché tutti sono invitati a partecipare per una kermesse all’insegna dell’amore e del rispetto. Durante la giornata sarà presente l’istruttore cinofilo Adriano Pace con il suo team di ASD Educamicane per coinvolgere i presenti nelle varie iniziative di Educazione cinofila e Mobility Dog. Previste anche perfomance di Disc Dog, Agility, Scent Dog, Rally Obedience.

Un programma intenso e ricco che prevede anche momenti di utilità e servizio cinofilo con l’istruttrice cinofila Jennifer Di Giulio e tecniche di Base di Primo soccorso Cinofilo con Salvamento Academy - AKUN Island. Da non perdere poi le sfilate Dog a Porter con l’elezione di Mr. e Mrs. Orma dopo orma a Cinecittà World previsto l’Aperitivo a 4 zampe presso l’American Bar, durante il quale i visitatori potranno gustare l’aperitivo con il loro cane che riceverà gadget e croccantini in omaggio.

Una giornata colma di emozioni da vivere insieme ai nostri amici a 4 zampe per sensibilizzare la società a dire No all’abbandono degli animali.

Per informazioni chiamare il numero 051 4210839.