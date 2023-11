Novembre: un calendario di eventi per la salute del tuo sorriso

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/11/2023 al 30/11/2023 Orario non disponibile

Durante il mese di novembre potrai partecipare a diversi eventi pensati per la salute del tuo sorriso.

Grazie a questi appuntamenti sarà possibile prevenire la comparsa di malattie orali e ricevere un piano di cura personalizzato.

Scopri gli eventi in calendario e prenota una visita dentistica dedicata alla tua salute orale al Dental Center Gemelli.

Check-up dentale per tutto il mese di novembre

Per tutto il mese di novembre avrai la possibilità di prenotare un check-up dentale , appuntamento pensato per valutare lo stato di salute della bocca e cercare di prevenire possibili malattie orali.

La visita è comprensiva di:

Valutazione dello stato di salute di denti, gengive e della bocca in generale

Consegna di un piano di cura personalizzato

Consigli di igiene orale su misura per te





13 e 17 novembre: Open Days dedicati all’implantologia dentale

Il 13 e il 17 novembre potrai prenotare una valutazione implantologica . Questo trattamento permette di sostituire denti mancanti e intere arcate dentali per tornare a sorridere e mangiare senza imbarazzo. Se il caso clinico lo consente, è possibile intervenire in sole 24/48 ore per avere nuovi denti fissi e stabili.

La visita è comprensiva di:

Valutazione del caso clinico

Valutazione del trattamento implantologico più indicato al tuo caso

Piano di cura su misura

Preventivo dettagliato e possibilità di pagamenti dilazionati







16 novembre: Open Days dedicati all’allineamento dentale

Il 16 novembre potrai scoprire gli allineatori trasparenti , innovativo apparecchio per i denti che ti permette di allineare il sorriso e correggere denti mal posizionati in modo discreto. Questo dispositivo è infatti trasparente, rimovibile, poco visibile e ti permette di condurre le tue attività quotidiane senza l’imbarazzo di fili e placche metalliche in evidenza sul sorriso.

La visita è comprensiva di:

Prima visita con l’ortodontista

Studio del caso clinico

Rilevazione delle impronte dentali e visualizzazione del sorriso in 3D grazie allo scanner orale

Preventivo dettagliato e possibilità di pagamenti dilazionati







Prenota la tua visita chiamando lo staff del Dental Center Gemelli allo 06 30156700?.

Ci troviamo a presso il Policlinico Gemelli (Piano 5, Ala D) - Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma

—-----

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Raffaele Bollero. Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Verbania, n. 168. Polizza assicurativa Reale Mutua n.2019/10/3161112