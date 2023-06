“Evanland - il festival internazionale del mondo interiore” al Teatro Romano di Ostia Antica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/07/2023 al 03/07/2023 Orario non disponibile

Arriva per la prima volta a Roma “Evanland - il festival internazionale del mondo interiore” che radunerà il popolo dei buoni di Gio Evan il 3 luglio nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica per replicare poi l’8 luglio al Carroponte di Sesto san Giovanni (MI).

I cancelli di Evanland si apriranno alle 16 con la possibilità di partecipare a tantissime attività, tutte comprese nel biglietto d’ingresso, pensate per nutrire anima e corpo come panel, attività di informazione e divulgazione di tante associazioni impegnate nel sociale, pratiche yoga, bagni di gong, giochi per bambini e attività sensoriali.

Ad animare queste attività saranno, tra gli altri, Daniel Lumera (biologo naturalista e docente di riferimento internazionale nella scienza del benessere e nella meditazione), Amnesty International, Virginia Micheli (ideatrice del progetto “Verso la terra”, il docu-film dedicato al territorio dell’ America del sud dove sono presenti più di 300 eco villaggi al 100% autosostenibili, Marco Marsili (presidente dell’associazione Dal cielo alla terra), Gian Luca Bianco (filosofo ed esperto di metafisica delle relazioni umane), Francesca Panfili (naturopata iridologa e insegnante di yoga), Magico suono delle piante con Alberto Salini, Ludobus Legnogiocando (dal 2003 portano ovunque con furgoni ecologici i giochi della collezione Legnogiocando realizzata da Manuel Pucci all’insegna di artigianalità e sostenibilità), gli artisti di strada Mabò Band.

Non mancherà la presenza di market all’insegna della sostenibilità e dell’acquisto consapevole che a Roma sarà in collaborazione con l’ormai conosciutissimo Vintage Market Roma, e naturalmente la dal vivo musica. Già dal pomeriggio ci sarà la possibilità di assistere alle esibizioni di giovani cantautori romani proposti da Indiepanchine. Alla sera poi le esibizioni di Wrongonyou e del duo musicale indie pop Legno anticiperanno il live di Gio Evan.

Il programma completo è disponibile su https://www.evanland.it/programma-evanland-roma/