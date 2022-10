Eva, lo spettacolo al Teatro degli Eroi

Dal 20 ottobre al 30 ottobre 2022 sul palcoscenico del Teatro degli Eroi approda l’emozionante spettacolo dal titolo: “EVA”, una storia ricca di suspence, avvincente e carica di tensione. Regia di Pier Luigi Nicoletti e Stefano Sarra, con Sofia Magrini, Gioia Montanari, Viviana Macaluso, Edoardo Ciufoletti.

In uno scenario di fantascienza, sul filo di una rappresentazione credibile, nell’atmosfera di un inquietante futuro che forse è già qui ma non riusciamo ancora a percepire, si narra la storia di Eva.

Una vicenda ricca di suspense, una storia avvincente e carica di tensione. Si chiama EVA e si trova in un posto sperduto, chiusa dentro una gabbia.

Eva è un’androide. Lei sa tutto quello che c'è da sapere, è un’Intelligenza Artificiale. È nata lì e cresciuta lì. Eva può solo osservare quello che succede dalla sua gabbia. Eva ha un bagaglio di conoscenza illimitato ma forse c'è un vuoto in lei? le emozioni, i sentimenti quelli... non possono essere insegnati!

Poi un giorno qualcuno arriva ed apre la porta, entra Laura, una scienziata, con una missione speciale. Il confronto tra le due intelligenze dà vita a qualcos’altro e le menti progrediscono insieme ma in direzioni diverse. Cosa si impara nel crescere, la mente umana solo alcune cose, la mente androide tutto e sul tutto si specializza. Quali sono gli obiettivi dell’una e dell’altra?

È un mondo claustrofobico quello creato nella scena, dal tono di un cupo dramma fantascientifico; le ambientazioni del laboratorio nel quale la giovane protagonista è rinchiusa sono inquietanti. la suspense e l’angoscia dello sviluppo narrativo puntano tutto sull’enigmatica duplicità delle conseguenze della relazione tra essere umano e macchina.



Sabato 22 ottobre il pubblico prima dello spettacolo è invitato alle 19:00 all’ incontro con il professore Giancarlo Fortino professore di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria (Unical), con aperitivo a seguire.



Prof. Giancarlo Fortino è professore di Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemi (DIMES) dell’Università della Calabria (Unical), Rende (CS), Italia. Ha conseguito un dottorato in Ingegneria Informatica presso Unical. Ha ottenuto la qualifica di Professore Ordinario. E’Professore a contratto presso l’Università di Tecnologia di Wuhan (Cina) e Associato di Ricerca presso il l’ICAR CNR. È stato rispettivamente Visiting Researcher e Professor presso l’International Computer Science Institute (Berkeley, USA) e presso la Queensland University of Technology (Australia). È sulla lista del Top Italian Scientist (TIS) di VIA-academy (https://www.topitalianscientists.org/), con h-index = 34 e circa 4000 citazioni secondo GS.



Dal 20 ottobre al 30 ottobre 2022

Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato e domenica

Orario spettacoli:

dal Giovedì al Sabato ore 21:00 Domenica ore 17:30

sabato 22 incontro con il Prof. Fortino ore 19:00 - a seguire aperitivo - spettacolo ore 21:00