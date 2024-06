Europei 2024: la partita Italia-Albania al Parco della Cervelletta

Sabato 15 giugno si potranno tifare gli Azzurri agli Europei 2024 nella cornice verde del Parco della Cervelletta. Il cartellone de Il Cinema in piazza, infatti, ha scelto di dedicare questa serata alla proiezione della partita Italia-Albania.

"Forse saremo gli ultimi romantici - hanno scritto i ragazzi del Piccolo America su Instagram - ma una piazza che esulta per un gol ci emoziona quanto una piazza sospesa di fronte a un film. Per noi il cinema è sempre una festa collettiva… Come lo sport, a pensarci bene".

Appuntamento nella serata di sabato 15 giugno nell'arena Cervelletta de Il Cinema in piazza a Tor Sapienza. Ingresso, come sempre, libero e gratuito.