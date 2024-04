Europa InCanto Orchestra e la Follia dello Swing con l'Orchestra Jazz di Massimo Nunzi

Dalla classica al jazz, dal balletto allo swing , la musica e la danza tornano alla Nuvola dell’Eur per la rassegna di spettacoli EUR Culture con un imperdibile doppio appuntamento domenica 7 aprile, che vedrà alle ore 11 l’Europa InCanto Orchestra diretta dal maestro Germano Neri sul palco dell’Auditorium con il quarto appuntamento di Dialoghi Sinfonici dedicato al balletto e alle ore 18.00 l’Orchestra Jazz di Massimo Nunzi nel forum della Nuvola per il secondo appuntamento di Live Jazz Dance with an orchestra dal titolo la Follia dello Swing.

Alle ore 11 l’Europa InCanto Orchestra, una delle più importanti orchestre giovanili italiane, guidate da Germano Neri, reduce da tre precedenti sold out, condurrà i 1800 spettatori dell’auditorium a vivere direttamente l’emozione del palcoscenico, in un appassionante viaggio alla scoperta della musica per il balletto con il concerto dal titolo “L’ora del balletto: su e giù dalle Punte”. Questa musica così orecchiabile, così lineare, al servizio della danza, come si scrive? Quale percorso nasconde? Queste saranno le domande a cui risponderà l’Europa InCanto Orchestra, che approfondirà il balletto romantico da un lato e la rottura della danza classica dall’altra, letti dalla parte del compositore, per comprendere Debussy e Tchaikovsky: due mondi a confronto, due idee di danza.

I Dialoghi Sinfonici è un progetto di Europa InCanto Orchestra in collaborazione con EUR SpA e sostenuto da Poste Italiane

Alle ore 18, l’Orchestra jazz di Massimo Nunzi coinvolgerà il pubblico in un travolgente ballo corale, con le coreografie di Karen Fantasia e la conoscenza della storica della danza jazz Bunny Donowitz, per un’esperienza nuova e unica nel suo genere. Nel grande forum della Nuvola Live Jazz Dance with an orchestra dal titolo la Follia dello Swing.

L’appuntamento con “La Follia dello Swing”, creato dal talento del musicista Massimo Nunzi è il secondo concerto che unisce la passione per la musica jazz, la danza e la storia del jazz stesso, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso una straordinaria orchestra dal vivo, composta da 18 elementi, e farlo immergere nella storia, nel suono e nelle tecniche dell'orchestra jazz, oltre che introdurlo ai passi principali della danza legata al jazz orchestrale. Non sarà necessario aver frequentato una scuola, basterà portare un paio di scarpe da ballo per provare a realizzare i passi base, accompagnati live con musiche accuratamente trascritte, preparate e dirette da Massimo Nunzi ed eseguite da una straordinaria orchestra dal vivo. A Karen Fantasia la guida dei novelli ballerini, mentre la storica della danza Jazz Bunny Donowitz insieme a Massimo Nunzi racconterà tutto il percorso storico di un periodo unico della storia, dove Arte e intrattenimento popolare si sposano sotto l’egida dello Swing. Il repertorio è studiato per realizzare gli stili di ballo della Swing Era attraverso i brani più iconici del periodo.

"La migliore maniera per imparare il jazz è sentirlo nel corpo ballandolo, percepirlo a livello istintivo - dichiara Massimo Nunzi, compositore, arrangiatore ed ideatore oltre che direttore d’Orchestra di “Live Jazz Dance - with an Orchestra”. Mentre lo balli in un posto incantevole e onirico come la Nuvola potrai scoprire come sono nati quei brani, com’era il mondo ai quei tempi, capire come funziona tecnicamente un'orchestra e allo stesso tempo avvicinarti a tanta altra gente che come te ama l’arte, socializzare e - perché no? - creare nuove amicizie mosse dalla stessa passione per la danza e per la musica”.

Gli spettacoli di “Live Jazz Dance” sono prodotti da Musika - Roma Music Expo.