Euroma2 ospita "Pets - Storie di un amore incondizionato"

Euroma2, in occasione della donazione di un cane guida Lions Limbiate per non vedenti, presenta la conferenza stampa inaugurale di “PETS - Storie di un amore incondizionato”, in programma giovedì 20 ottobre alle ore 11:00, presso l’area food al 2° piano.

È certamente una delle iniziative di carattere sociale più importanti dell’intero territorio: la donazione di un cane guida rappresenta per un non vedente un radicale cambiamento di vita, sarà per lui non solo un assistente, ma un amico fidato.

Da questa iniziativa nasce l’evento denominato PETS che vede il coinvolgimento dei Comuni, delle Autorità e degli Enti cittadini, nonché la partecipazione di molte associazioni di settore, come in questo caso l’AIDA & A (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) e “Luna di Formaggio”, che si occupa di animali provenienti da sequestri, maltrattamenti, situazioni difficili e di randagismo.

Tra gli ospiti che interverranno alla Conferenza Stampa inaugurale di “PETS. Storie di un amore incondizionato”: il Dott. Davide Maria Zanchi, Amministratore Delegato di SCCI e Presidente del Consorzio Euroma2, il Dott. Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, la Dott.ssa Daniela Fazzi, Responsabile Unità Cinofile Croce Rossa Roma, il Dott. Ugo Gentile, Responsabile ProCiv Camelot-HIM di Roma, la giornalista Maria Luisa Cocozza della rubrica del TG5 dedicata agli animali, “L’Arca di Noè”, la Dott.ssa Titti Di Salvo, Presidente del IX Municipio Roma Capitale e la Dott.ssa Cristina Matranga, Direttore Generale Asl Roma 4.

Il Centro Commerciale Euroma2 supporta da anni il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che si occupa dell’addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia. Anche quest’anno il cane addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Euroma2 proviene da Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui nascono, crescono e si addestrano, infatti, i futuri cani guida per non vedenti, che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a circa un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare. L’addestramento non sarà brevissimo, circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile.

Il Servizio Cani Guida dei Lions sarà presente a Euroma2 con i propri animali, dal 20 al 23 Ottobre, illustrando le attività e il grande impegno, oltre l’alta professionalità, che occorre mettere in campo per addestrare un cane guida per un non vedente. Ci saranno diversi stand di Associazioni e Istituzioni che lavorano a stretto contatto con i cani e potranno presentare al pubblico le tante occasioni di assistenza e soccorso in cui questi straordinari animali possono fare davvero la differenza, dal salvataggio in mare al ritrovamento dei dispersi, fino all’assistenza ai non vedenti. Partecipa all’evento anche la ASL Roma4 che, insieme all’Ordine dei Veterinari, presenterà le attività degli interventi assistiti con gli animali, informando sulla cura degli stessi, dall’alimentazione agli aspetti sanitari, nonché sugli aspetti legislativi e normativi,in relazione alla gestione di un pet (responsabilità, leggi in materia, diritti, ecc..).

Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche dei Cani Guida Lions e della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile Municipio IX Roma Camelot, che presentano le loro unità cinofile. Gli interessati all’adozione di un cane o gatto potranno rivolgersi, invece, alle Associazioni AIDA & A (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) e “Luna di Formaggio”.

Nei giorni in cui si terrà l’evento, lungo la Galleria al piano terra del Centro Commerciale, il pubblico potrà ammirare una mostra fotografica di circa venti scatti, curata e prodotta da Euroma2, che ripercorre e racconta attraverso le immagini alcune tra le tappe più significative di un cane guida, allevato e addestrato presso il Centro di addestramento LIONS di Limbiate: dalla nascita, all’addestramento che dovrà affrontare per essere pronto alla futura attività di assistenza nei movimenti al fianco di una persona non vedente.

Nel parcheggio esterno B, inoltre, sarà presente un educatore cinofilo della Dog Horizon, specializzato in recupero comportamentale per cani, che darà consigli alle famiglie e sarà disponibile per far conoscere il lavoro che svolge insieme agli animali. Negli orari 10:00 - 13:00 e 14:30 – 18:00, in un’area recintata, si terrà la dimostrazione di una seduta di educazione di base, rivolta ad un numero massimo di otto cani alla volta, per spiegare come ragiona il cane e come comunica con gli altri.