Dal 06/10/2023 al 08/10/2023

Ottobre: giorni 6, 7 e 8. Giorni da segnare perché sono quelli di EurHop, ka rassegna internazionale sulle birre artigianali che torna anche quest'anno a Roma al Salone delle Fontane dell'Eur.

Saranno predisposti decine di stand che ospiteranno birrifici, italiani e internazionali, rappresentati dai loro birrai, che potranno così proporre le loro creazioni e le novità brassate appositamente per l’evento. Previste degustazioni “live” che si susseguiranno per tutta la durata dell’evento.

Un vero e proprio viaggio ‘consapevole’ attraverso il mondo birrario, reso possibile grazie all'organizzazione dell'evento e alla presenza di mappe che porteranno in giro per l'Italia e per il mondo. Musica e cibo faranno da contorno a EurHop! Roma Beer Festival. Ad ogni partecipante verranno forniti, oltre alla guida alle birre presenti, un bicchiere e una taschina celebrativi con cui avventurarsi tra le centinaia di birra da degustare.