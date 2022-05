Eur street food, cibo espresso on the road per tutta la famiglia

Lo Street Food arriva in viale Oceania. Questa volta il tour più gustoso d’Italia arriva in una location pazzesca, circondati dal verde lussureggiante e i fiori di ciliegio nel parco dell’Eur, a pochi passi dalla riva del laghetto.

Una brigata accuratamente scelta di 20 street chef scenderà in campo per darsi battaglia tra padelle e fornelli. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, per la prima volta il TTSFood arriva nel famoso quartiere dell’Eur. Ghiottonerie espresse da ogni parte d’Italia e delizie internazionali per tutti i gusti. Una tre giorni da dedicare al buon cibo di strada per passare una giornata in compagnia di amici e parenti circondati dal parco dei giardini dell’Eur, dove potrete visitare il famoso giardino delle cascate con le sue fontane, ma anche approfittare per fare un giro in barca nel laghetto.

Per questa tappa, il parco del laghetto dell’Eur diventerà il ristorante all’aperto e sotto le stelle più grande di Roma dove poter degustare ottimi piatti della tradizione e incredibili novità, sia a pranzo che a cena. Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri. Sfiziosità regionali e piatti internazionali, ma anche gluten free e vegane. Portate gourmet per adulti e ghiottonerie per i più piccoli. Un menù “da strada” pronto per soddisfare tutti i gusti. Il meglio dello Street Food, firmato TTSFood, farà dell’Eur il cuore del divertimento e del cibo on the road.

Cosa si mangia

Gli street-chef proporranno: Hamburger gourmet danesi frollatura Dry aged; Panini con Scottona sfilacciata cotta con metodo confit; Arrosticini di pecora, patata twister con vari condimenti; Carciofi alla giudia, broccoletti e salsiccia; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Wrap e panini di pesce con alternative vegane. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano, oppure le mezze maniche alla buttero mantecate in forma di parmigiano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla amatriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani, mozzarelline al tartufo e polpette di melanzane. Dalla Sicilia, arancine in diversi gusti, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, salsiccia palermitana, cannoli, granite e cassatine. Dalla Basilicata il caciocavallo appeso con peperone crusco. Pizza fritta Ciociara da farcire con tanti prodotti locali. Gnocco fritto con salumi misti e piccole mozzarelle di bufala. Dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nei tradizionali padelloni e sangria artigianale. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, g?icu?n, tômchiên. L’autentico slow smoked BBQ con con il suo grande affumicatore vi delizierà con ottimo pulled pork, costine di maiale, chicken wings, e molto altro. Un’ esclusiva del TTSFood, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. Approfittando di un aperitivo all’aria aperta, non potete non fare una sosta da Bollicine, un chiringuito che proporrà ottimi cocktail per tutti i gusti! Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese.

Artisti di strada e circensi

Non solo street food, durante questi tre giorni, la compagnia del Circus village, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Musica e giochi di luci regaleranno a questa festa del gusto un’atmosfera unica dove rilassarsi e divertirsi insieme. Un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Il Menù

LE BONTA’ SICILIANE: Cucina tipica siciliana, POLYPUS APULIAE: Polpo arrosto, focaccia barese e tipicità pugliesi, LA BOMBETTA: Bombette di Cisternino allo spiedo, BIZZI – L’ARROSTICINO: Arrosticini, chips espresse e carciofo alla Giudia, I BUTTERI: Pasta mantecata in forma di parmigiano o pecorino, supplì misti, LA RUEDA: Paella valenciana, empanadas, patata bravas e sangria, PETRIGLIA DOLCIARIA: Bombe, ciambelle e sfogliatelle calde, OLIVA TIME: Olive e cremini ascolani, APE MAGNA: Arrosticini e patate a spirale, CRARGO BURGER LAB: Hamburger gourmet con frollatura Dry Aged, VIETNAM street food: Cucina tipica vietnamita SFIZIO CAPITALE: Cuoppo di pesce fritto espresso, COCO LOCO: Nachos, burritos e tacos messicani ITALIAN'S BBQ: Pulled pork, ribs e smoked bbq, APE MAGNA: Arrosticini e patate a spirale, AO!: Panino con scottona sfilacciata, MASSERIA: Caciocavallo appeso, peperone crusco, COOKIE JAM: Tiramisù espresso e torte artigianali, APORKETTA: Porchetta di Ariccia in versione goumet, CARCIO’: Carciofo alla Giudia e fritto romano, BIRRA BAVARESE: Birra cruda bavarese non filtrata , BOLLICINE: Bollicine e cocktail