"Anima", live Eugenio Picchiani (special guest Mariella Nava)

Sabato 20 aprile, ore 21.30 il cantautore Eugenio Picchiani con la partecipazione speciale di Mariella Nava accenderà le luci del Mammut di via Pomonte 71. Una serata dove l’Anima sarà la protagonista assoluta insieme alla Musica con la band storica del cantautore con Sergio Lepidio alle chitarre, Fabrizio Termignone al basso, Alessio Renzopaoli alla batteria e Daniele Di Paolo alla programmazione e tastiere.

Un viaggio, chitarra e voce, con cui Eugenio condurrà il pubblico attraverso i cinque album precedenti, in una sorta di film in bianco e nero dove ripercorrere il suo passato musicale: una porta sull’ Anima il nuovo progetto, in un’esplosione di energia e bellezza.

Mariella Nava che ha inciso Arcobaleno con Eugenio sarà l’ospite d’onore della serata che si preannuncia davvero speciale.

"Il sodalizio con Eugenio parte da lontano, nato grazie al suo apprezzamento per la mia musica che è sfociato nel piacere di incidere insieme Arcobaleno. Lui è un genio della musica – aggiunge Mariella Nava - un vero appassionato che ha un fuoco che gli brucia dentro e un amore per la musica, ancora scritta sugli spartiti e suonata davvero, che ci accomuna, ci lega. È un vero “animale” da palco, un mattatore che sa rendere speciali i suoi live, donandosi senza riserve. Sono felice di condividere questo momento con lui, lasciando che la musica, ci porti laddove desidera. La serata, sarà frutto dell’interazione col pubblico, del piacere di poter improvvisare con un artista preparato e “magico” come Eugenio, regalando al pubblico presente qualcosa di unico".

Il concerto sarà l’occasione per condividere Anima, nato dalla voglia di andare a fondo delle cose, di comprendere la nostra natura, di arrivare all’essenza del nostro essere e liberarlo. Il Cappellaio Matto, Alleluia, Il Circo, Eclissi (omaggio al Cinema e a Sandra Milo) Alleluia, Amarsi e Viversi, Anima, Bla Bla, Di Te Di Me, Ancora Ancora, (cover in versione rock), Eclissi, insieme ad Arcobaleno completano Anima, il disco che raccoglie tutte le sfumature e l’essenza di un’artista sensibile e capace di scrivere col cuore.

"Arcobaleno con Mariella Nava è una riflessione sulle cose passate che rimangono, come i colori dell’arcobaleno che sono e rimangono impressi dentro di noi, colorando la nostra vita. Ogni esperienza vissuta – conclude Eugenio - lascia una traccia indelebile, positiva o negativa che sia e la bellezza del mondo è data da questa diversità. Dopo la tempesta, oltre la pioggia, c’è l’arcobaleno con la sua bellezza. La continuità della vita è il filo conduttore del brano, nel costante divenire della nostra energia nutrita dal dare e ricevere amore come priorità dei nostri vissuti. Un'esplosione d'amore percepibile nella bellezza della natura, come il miracolo di un arcobaleno che racchiude tutti i colori della speranza e del futuro".

La serata vedrà l’amichevole partecipazione di Daniele Savelli, amico storico di Rino Gaetano, che omaggeranno cantando insieme A mano a mano.

Un concerto tutto da vivere, per una musica ed emozioni a cui sarà difficile sottrarsi.