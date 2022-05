Eugenio in Via Di Gioia a Villa Ada

Mercoledì 29 giugno arriva a Villa Ada Eugenio in Via Di Gioia. Sarà la prima data del loro nuovo tour dellLa band torinese, che porterà la loro carica e la loro gioia a Villa Ada.

In attesa dell’uscita del nuovo album il prossimo 20 maggio, gliEugenio in via di Gioia hanno infatti annunciato le attesissime date live dell’estate.

Il tour del nuovo disco partirà proprio dalla Capitale. Appuntamento il 29 giugno alle 21 nel contesto del Villa Ada Festival.

Qui il programma completo di Villa Ada Festival

Foto da Facebook @Eugenioinviadigioia