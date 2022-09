Euforica Alchimia. Solo show di Fabrizio Antonio Ibba

Up Urban Prospective Factory in collaborazione con Galleria Siotto, lo spazio espositivo della Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari, è lieta di presentare Euforica Alchimia, mostra personale dell’artista Fabrizio Antonio Ibba, a cura di Marta Di Meglio, Elena Calaresu e Alice Deledda. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, venerdì 16 settembre alle ore 18.30.



Fabrizio Antonio Ibba, artista cagliaritano, per la sua prima personale romana sceglie di esporre dei lavori che si fanno portavoce di un sentimento vivace e allo stesso tempo onirico, nati da riflessioni sorte durante il periodo della pandemia.



Le opere, ispirate dalla natura, dal sogno e dalla ricerca di una realtà altra, appaiono misteriose e invitano l’osservatore ad intraprendere un percorso interpretativo nella dimensione del ricordo. L’artista, infatti, parte dall’esplorazione dell’immagine primordiale contenuta nell’inconscio collettivo, nel profondo, per riportare sulla tela o sulla carta elementi simbolici e archetipici.



In Euforica Alchimia è evidente come i colori utilizzati appaiano in continua trasformazione come fossero elementi di un esperimento chimico, combinati tra loro attraverso lo stato emotivo dell’euforia. Toni accesi e pastello creano contrasti ed evocazioni, danno vita a paesaggi reali e interiori per suscitare delle suggestioni dove si intrecciano valori ed emozioni.

All’interno del suo percorso artistico tra astrazione e figurazione predilige i colori acrilici e gli acquerelli, accompagnati a volte da elementi naturali come rametti e sassi, riferimento diretto ai luoghi d’origine della Sardegna, isola che appare come continuo rifugio e fonte di ispirazione per l’artista.

Up Factory per aprire la nuova stagione espositiva dopo la pausa estiva sceglie un progetto artistico che affascina per la sua natura spirituale ed enigmatica che traspare attraverso una pittura ricca e materica nella quale si celano molteplici interpretazioni.