"Eternamente Inquieta", mostra personale di Chiara Laruffa

A partire da sabato 10 febbraio 2024 bar.lina è orgoglios? di ospitare “Eternamente Inquieta”, mostra personale della giovane artista Chiara Laruffa (she/her; Polistena, 2001), prima assegnataria della seconda edizione del bando Think in Pink! La mostra sarà .visitabile dal 10 al 29 febbraio presso la lounge room dello spazio d’arte indipendente e queer di San Lorenzo, bar.lina (Roma, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 49). “Eternamente Inquieta” è il quarto appuntamento del ciclo di mostre Think in Pink!, a cura di Andrea Acocella. L’opening presso il nostro spazio si terrà sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 18:00.

Chiara è anche tra ? otto artist? selezionat? per il programma di mentorship della Soho House Roma, di cui anche “Eternamente Inquieta” è frutto, e che vedrà Chiara impegnata in una seconda esposizione presso la Soho House Roma l’11 febbraio.

In "Eternamente Inquieta", Chiara esplora approfonditamente il legame intrinseco tra la potenza del corpo femminile e la forza dell'acqua, intrecciando magistralmente una narrazione che va oltre la materialità e abbraccia la potenza interna in entrambi. Così come l'acqua ha la capacità di plasmare paesaggi e modellare la terra, il corpo femminile si trasforma in un veicolo di forza ed energia trasformativa indicibile. Quest'opera si configura come un inno visivo al potere che risiede nelle profondità della femminilità.

L'artista incoraggia chi osserva a contemplare i dinamici parallelismi tra la forza dell'acqua e la forza delle donne, sfidando le percezioni sociali e promuovendo una comprensione più profonda del potere che emana dallo spirito femminile.

Attraverso il simbolismo dell'acqua, l'opera va oltre i confini delle rappresentazioni convenzionali della potenza femminile, spingendo alla riflessione sull'interconnessione tra l'esperienza umana e il mondo naturale.

"Eternamente Inquieta" è testimonianza della duratura forza e adattabilità incarnate sia nella forma femminile che nell'acqua, celebrando in definitiva il potere che scorre attraverso ogni donna come una forza della natura.



«Partecipo alla call Think In Pink perché sento che i miei lavori sono molto in linea con gli ideali dello spazio» dichiara la giovane artista. «L’indagine e la decostruzione del corpo femminile sono delle tematiche che mi appartengono molto e a cui sono legata. Partecipare a questa mostra significa anche essere parte di un dialogo più ampio sulla rappresentazione dell'identità di genere e sulle sfide che le donne affrontano nella società contemporanea. Spero che il mio contributo possa ispirare riflessioni critiche, promuovere l'accettazione di sé e incoraggiare una visione del corpo femminile che vada al di là degli stereotipi convenzionali. bar.lina diventa un luogo in cui la creatività diventa una forza rivoluzionaria, l'arte diventa una forma di attivismo. Sono motivata dal desiderio di promuovere l'empowerment, costruire ponti tra le esperienze, e creare un dialogo inclusivo che abbracci la ricchezza delle identità non-normative. La mostra rappresenta, per me, un'opportunità di condividere la mia verità, contribuendo così a una rappresentazione più autentica e complessa».