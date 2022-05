"Esterno notte", Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni presentano il film al pubblico

Dopo aver emozionato il Festival di Cannes, "Esterno notte" arriva al Cinema e il regista Marco Bellocchio e il protagonista Fabrizio Gifuni, sabato 21 maggio, lo presentano al pubblico, nei cinema 4 Fontane, Giulio Cesare e Greenwich.

Il film è il racconto di un momento cruciale della storia del nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un uomo.

La trama

1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia. Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

Uno sguardo d’autore su una pagina buia, misteriosa e decisiva della recente storia italiana. Un grande film avvincente e tremendamente attuale.

Appuntamento sabato 21 maggio alle 18:45 al Cinema Quattro Fontane, alle 20:45 al Cinema Giulio Cesare e alle 21:15 al Cinema Greenwich.

Foto di copertina di Anna Camerlingo