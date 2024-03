Estensioni, la mostra a spazio ELAB155

Una mostra per esplorare il rapporto tra Uomo e Citta?, tra interno ed esterno. Una riflessione sull’abitare lo spazio urbano, attraverso il poliedrico linguaggio di un'artista profonda e in continua ricerca.

Con uno sguardo a caccia di punti di vista inconsueti e non facilmente praticabili, Roberta Buccellati descrive la periferia del ponente genovese in un'astrazione universale delle architetture, come scenografie in attesa di un'azione teatrale. Gli spazi abitati con i quali siamo abituati ad interagire quotidianamente qui appaiono privati della presenza umana, alimentando una visione atemporale in cui i pieni e i vuoti sprigionano energie primordiali. Un tempo rarefatto aleggia su spaccati di una realtà urbana contemporanea e marginale e sospende visioni “di passaggio” che sarebbero state destinate all’oblio, per la velocità con cui transitiamo. Fermare queste immagini ci interroga sulla vera natura dei luoghi soltanto apparentemente disabitati.

Utilizzando medium di diversa natura e interconnessi, Roberta Buccellati si serve della fotografia come punto di partenza di una ricognizione che trova esiti competenti e vibranti per tutte le tecniche utilizzate su tela e su carta: l'olio, l’acquerello, gli inchiostri, i riporti fotografici.

L’allestimento della mostra include la collezione di auto d'epoca e gli oggetti di design-modernariato di ELAB155, come cerniera fra il mondo funzionale delle cose e il mondo delle idee e dello spirito, nella consapevolezza che una trasformazione urbana e tecnologica responsabile non possa prescindere dalla conservazione, valorizzazione e rimodulazione del passato. In linea con il pensiero di Michelangelo Pistoletto dell’artecitta?, l’arte e? al centro di una trasformazione sociale in equilibrio fra paradigma naturale e quello dell’artificio.