Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit a Roma

Il grande spettacolo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit sbarca a Roma il 24 e 25 giugno 2023. Il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico del 4 e 5 agosto, che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Come nell’edizione 2022 – che aveva visto oltre 50 tappe, più di 2.000 partite giocate e 5.200 atleti coinvolti – anche quest’anno il title Sponsor dell'evento sarà Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà infatti presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2023: non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico presente e Estathé fresco per dissetare tutti, anche nella versione Zero “senza zucchero”.

A Roma, quindi, non solo basket, ma anche tanto intrattenimento: Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo, proprio come durante le sfide di NBA, giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e sarà consegnato un omaggio firmato Estathé ai primi tre classificati. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 giugno a Roma, in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 15.00.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito – che toccherà 18 regioni italiane per un totale di 93 tornei – sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé Tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023 21 giugno, Vietri sul Mare (SA) – Canestro…sul Mare (Classic) 21-23 giugno, Portici (NA) – Show your skill 2 (Classic) 22-24 giugno, San Severino Marche (MC) – Playground Settempedano 4.0 (Classic) 23-24 giugno, Potenza – Basilicata Coast to Coast Potenza (Classic) 23-25 giugno, Scauri Minturno (LT) – Golfo di Gaeta (Classic) 23-25 giugno, Carbonara al Ticino (PV) Torneo il Campetto (Master) 24 giugno, Mogliano Veneto (TV) – Heart Out XII (Classic) 24-25 giugno, San Marino – The Titans Tribe (Basic) 24-25 giugno, Piancastagno (SI) – Amiata – Un Mojito Per la Vita (Basic) 24-25 giugno, Chivasso (TO) – Drink n Dunk (Classic) 24-25 giugno, Roma – All Star Colosseum (Top)