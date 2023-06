Parola d'ordine: urban jungle. Expo & market a tema piante, musica, workshop, yummy food, botanical drinks e fermentati: il nostro format preferito, nel cortile più cool della città!



IL PROGRAMMA



Si aprono le porte alle 16:00

Street Food by Latta



Workshop: dal pomeriggio fino a dopo cena, si alterneranno laboratori a tema green: potrai realizzare il tuo vaso di ceramica, imparare a fare un terrario e scoprire una volta per tutte e i segreti di un rinvaso tropicale. Novità per i piccoli plant lovers: giochiamo a rinvasare una piantina! Qualunque sia la tua attività preferita, puoi prenotarti qui.



Alle ore 18:30 daremo vita ad un PLANT SWAP o più correttamente ad uno scambio di TALEE. Venite muniti di cutting radicati e date sfogo alle vostre capacità di contrattazione!

Alle 20:30 la celebre plant lottery proclamerà un nuovo vincitore: ce la farai a vincere questa volta?



Cena, musica e drink fino alle 23:00!



Durante tutto l'evento, un'esposizione e market, che vedrà protagonisti brand, designer, artist* ed artigian* di ispirazione green che abbiamo selezionato per voi.



Spoiler: Festa Foresta sarà presente con un pop up! Sarà l’unica tappa romana del loro tour lungo lo stivale, non perdete l’occasione di venire a toccare con mano i loro prodotti!



Estate Tropicale fa parte di Revolution – un ciclo di eventi distribuiti in tutta Italia nella settimana dal 5 all’11 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Questo evento allargato, organizzato da zeroCO2 - società Benefit e B-Corp che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale in diverse aree del mondo –, ha un obiettivo ben preciso: sensibilizzare sull’importanza e sulla forza rivoluzionaria dei piccoli gesti, facendo rete con le associazioni del territorio e promuovendo un attivismo allargato che generi un impatto positivo sul mondo.