Estate al Maxxi 2023: musica, cinema e libri in piazza

E' tornata l'Estate al MAXXI. Dallo scorso 21 giugno, tanti appuntamenti di musica, cinema, poesia, libri e reading e tanti ospiti stanno animando il palco nella piazza Alighiero Boett e continueranno fino alla fine di luglio.

Estate al Maxxi è tutti i martedì, mercoledì e giovedì. Tra i protagonisti spiccano Morgan e Vittorio Sgarbi, Walter Sabatini, Cristina Comencini con Teresa Ciabatti e Lunetta Savino, Cinzia Tedesco, Neri Marcorè, Chiara Francini, Javier Girotto Trio, Luigi Lo Cascio e molti altri.

Estate al Maxxi, gli appuntamenti dell'estate 2023

Primo appuntamento mercoledì 21 giugno alle 21 per celebrare la Festa della Musica insieme a due protagonisti d’eccezione: Morgan e Vittorio Sgarbi. Un faccia a faccia su rispettivi gusti e passioni, un confronto aperto in cui si alternano parole e note suonate al pianoforte, per raccontare l’origine di quei brani, creati da artisti celebri oppure dimenticati, che hanno contribuito a scrivere la storia della canzone italiana e internazionale (Piazza del MAXXI, ingresso € 10, biglietti su maxxi.art).

Il secondo appuntamento, giovedì 22 giugno alle 21.00, prende spunto dalla riedizione di pregio di uno dei testi più originali e inaspettati della Bibbia, Il Cantico dei Cantici, che diviene occasione per raccontare i temi dell’amore, della poesia e della fratellanza.

Introdotti da Alessandro Giuli, Presidente Fondazione MAXXI, e moderati da Asia Vaudo, poetessa e scrittrice, dialogheranno sul palco il curatore ed editore del volume Lamberto Fabbri, i poeti e scrittori Giuseppe Conte (che ha tradotto la versione ritmica del Cantico riproducendo le sonorità della lingua ebraica) e Davide Rondoni (tra i più celebri poeti italiani contemporanei) e la pluripremiata regista Samantha Casella, autrice del corto Antitesi d’Amore che sarà proiettato durante l’evento. La serata sarà arricchita da Cantico, la performance musicale del duo composto da Pino Jodice compositore e pianista, docente di composizione Jazz al prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e Anna Glibchuk, primo violino della Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano che eseguiranno, tra gli altri brani, una particolare versione jazz dell’inno Ucraino a sostegno della pace. Un evento in collaborazione con Il Cenacolo delle Arti (piazza del MAXXI, ingresso libero fino a esaurimento posti).

Reading e libri in piazza

Ogni martedì fino al 25 luglio, i libri saranno protagonisti dell’Estate al MAXXI, con incontri d’autore e reading. Martedì 4 luglio, doppio appuntamento: alle 19.00, nell’Auditorium del MAXXI, l’incontro con Walter Sabatini, per parlare del suo libro Il mio calcio furioso e solitario, il racconto di una lunga carriera nel mondo del calcio italiano. Intervengono con l’autore: Alessandro Giuli Presidente Fondazione MAXXI e i giornalisti Riccardo Paradisi, Antonio Padellaro e Pierluigi Pardo.

Alle 21.00, nella piazza del Museo, la regista e scrittrice Cristina Comencini presenta il suo ultimo libro Flashback (Feltrinelli Editore), in conversazione con Teresa Ciabatti, accompagnata dalle letture di Lunetta Savino.

Martedì 11 luglio alle 21.00, Mia Canestrini, zoologa e autrice del libro Nelle terre dei lupi e Fabrizio Rondolino, giornalista e scrittore, autore del romanzo Compagni di viaggio, sono protagonisti della serata Di animali e uomini dedicata al rapporto tra esseri umani e mondo animale. L’incontro è arricchito dalle letture di alcuni estratti de Il Minotauro di Friedrich Dürrenmatt da parte di Neri Marcorè e dalla proiezione di un cortometraggio di circa sei minuti di Erika Rombaldoni che eseguirà anche una coreografia ispirata al mito di Arianna e il Minotauro, sulle note della Sinfonia n. 5, Largo di Dmitri Shostakovich. In collaborazione con Piemme Edizioni e Rizzoli.

Martedì 18 luglio, l’attrice Chiara Francini presenta al pubblico del MAXXI il suo ultimo lavoro da scrittrice, Forte e Chiara (Rizzoli), un’autobiografia ricca di confessioni e riflessioni sulla realtà femminile. In dialogo con l’autrice, Andrea Minuz storico del cinema.

Martedì 25 luglio l’attore e regista Luigi Lo Cascio, insieme alla scrittrice Laura Pugno, calca il palco del MAXXI per parlare del suo Storielle per granchi e per scorpioni, una raccolta di racconti in cui il regno animale, minerale, vegetale e “spettrale” si mescola con quello umano, dando voce a protagonisti antropomorfi e non, tra cui gatti, batteri, fantasmi e soldati caduti in battaglia. Una lettura filosofica, giocosa e inconsueta del nostro quotidiano, delle nostre paure e delle nostre ossessioni.

Musica al MAXXI

In piazza del MAXXI, alle 21, va in scena la musica (biglietti 8 euro su maxxi.art). Giovedì 6 luglio Verdi e Puccini saranno protagonisti di una serata di opera in jazz con l’omaggio di Cinzia Tedesco, jazz vocalist e artista, accompagnata da Stefano Sabatini al pianoforte e Giovanna Famulari al violoncello.

Mercoledì 12 luglio, un concerto dal titolo Servillo Girotto Mangalavite: L'anno che verrà: al sax Javier Girotto, al piano e alla tastiera Natalio Mangalavite che canterà con Peppe Servillo. Un incastro musicale perfetto e tre personalità artistiche, provenienti da culture musicali diverse.

Mercoledì 19 luglio,Tango Nuevo Revisited è il titolo del concerto del Javier Girotto. Una serata in bilico tra tango e jazz, con il sassofonista argentino e i suoi colleghi Gianni Iorio al bandoneon e Alessandro Gwis al pianoforte ed elettronica. Un omaggio all’album Tango Nuevo registrato da Astor Piazzolla e dal jazzista Gerry Mulligan nel 1974. Tutti i concerti saranno introdotti dal musicista Paolo Damiani.

Il cinema al MAXXI

Tutti ad ingresso libero, fino a esaurimento posti, alle 21, i film proiettati durante l'estate nella piazza del MAXXI. Mercoledì 5 luglio, in proiezione al MAXXI, Metropolis di Fritz Lang, capolavoro del cinema espressionista e antesignano del cinema di fantascienza del 1927.

Giovedì 13 luglio è dedicato alle famiglie, con Zootropolis, film d’animazione prodotto da Walt Disney e vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe nel 2017. Una storia di tolleranza e accettazione in una città che non assomiglia a nessun’altra, progettata e abitata dagli animali.

Il capolavoro intramontabile di Ridley Scott, in proiezione al MAXXI giovedì 20 luglio in lingua originale: Blade Runner nella sua versione definitiva, curata dal regista con la più totale libertà artistica. La rassegna Le città invisibili dell’Estate al MAXXI si conclude giovedì 27 luglio con Manhattan, proiettato in lingua originale, dell’inconfondibile Woody Allen.