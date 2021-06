"Dialogo espressivo" e "As time goes by": doppio concerto alla Casa del Jazz

Sabato 26 giugno, alla Casa del Jazz, doppio concerto dedicato agli artisti e ai loro nuovi progetti per la Parco della Musica Records.

La prima parte vede salire sul palco il duo formato dal vulcanico trombettista Giovanni Falzone e dal pianista Glauco Venier già al fianco di Kenny Wheeler e Norma Winstone. Nella seconda parte della serata un nuovo quintetto di un grande maestro del jazz italiano Giovanni Tommaso con special guest la figlia cantante Jasmine Tommaso.

Giovanni Falzone / Glauco Venier

Dialogo Espressivo è il progetto dell’eccellente duo Falzone-Venier. Giovanni Falzone, è quasi superfluo ricordarlo, è trombettista e compositore italiano noto per i suoi arrangiamenti originali e la sua personalità affascinante. Ha collaborato con vari enti lirici e sinfonici italiani, ha pubblicato ben sedici album a proprio nome per etichette come Soul Note, Cam Jazz, Parco Della Musica Records, Abeat e vanta di numerosissime collaborazioni come side-man. Glauco Venier, è uno dei pianisti di punta della celebre etichetta ECM, ha esordito come musicista nella classica e nel rock dopo aver studiato al conservatorio e in America. Celebri le sue collaborazioni con alcuni dei più importanti esponenti del jazz mondiale, tra i quali Norma Winstone, e ha collezionato innumerevoli presenze sui palcoscenici internazionali. Alla base del progetto Dialogo Espressivo, c’era fin da subito il desiderio di Falzone di comporre musica che fotografasse questo preciso momento della sua vita di musicista nel quale ha sentito il forte bisogno di esprimersi con una spiccata componente di ricerca espressiva con al centro il suono acustico. Le undici composizioni sono tutte fortemente caratterizzate da componenti ritmiche e melodiche attraverso le quali il Duo sviluppa l’intero quadro sonoro.

Giovanni e Jasmine Tommaso Quintet

Nuovo progetto per Giovanni Tommaso che nonostante la sua lunga carriera, dagli esordi con il Quartetto di Lucca, la sua città, le fortunate opportunità di suonare e registrare dischi con i grandi della storia del jazz come Sonny Rollins, Max Roach, Elvin Jones, John Lewis, Dexter Gordon, all’avventura del Perigeo che formò negli anni ‘70 con un successo internazionale che difficilmente verrà eguagliato (i loro dischi non hanno mai smesso di vendere in tutto il mondo ancora oggi !) e ai vari Quintetti di cui hanno fatto parte fin dal loro esordio jazzisti del calibro di Massimo Urbani, Paolo Fresu, Danilo Rea, Roberto Gatto e molti altri, sembra mostrare una inesauribile vena creativa. Questa volta è con lui la figlia Jasmine, in un dialogo padre – figlia all’insegna del linguaggio jazzistico.

"Come passa il tempo", "il tempo vola", "sembra ieri", alcune delle tante frasi che descrivono il trascorrere del tempo. Il tempo è inesorabile, non si può fermare e non si può tornare indietro e la nostra vita né è solo un frammento. Per questo i ricordi del nostro passato hanno un ruolo determinante e spesso vengono associati alla nostalgia, anche qualora fossero brutti ricordi. Qualcuno ha il potere di ricordare certi eventi come se li rivivesse, ma certamente un conto è "vivere I ricordi" e un altro è "vivere di ricordi". Per questo l'importante è Vivere il presente! Questa collaborazione "padre e figlia" celebra il passaggio del tempo che mescola magicamente passato e futuro, nel senso che il presente con la sua progettualità potrebbe anche influenzarne il suo futuro.

Lunedì 7 giugno

Jazz generations

Dino Piana featuring Enrico Rava

Francesco Fratini Quartet

Martedì 8 giugno

Ada Montellanico Feat Michel Godard

We Tuba

Mercoledì 9 giugno

Michel Portal Quintet

Michel Portal Clarinette/ Bandoneon

Nils Wogram Trombone

Bojan Z Piano/Fender Rhodes

Julien Herné Electric Bass

Stephane Galland Drums

Giovedì 10 giugno

"Omaggio ad Amedeo Tommasi"

con Gegè Munari, Giovanni Tommaso, Enzo Scoppa, Riccardo Biseo, Donatella Luttazzi, gli allievi della Saint Louis College of Music e altri

Venerdì 11 giugno

Serata Saint Louis Music College

All Night Combo

Sabato 12 giugno

Gianluca Petrella/ Pasquale Mirra + Nicola Conte dj set

Domenica 13 giugno

Michael League e Bill Laurance duo

Lunedì 14 giugno

Enrico Pieranunzi

Piano Solo

Martedì 15 giugno

Danilo Blaiotta Trio

Mercoledì 16 giugno

Serata Saint Louis Music College

Special Guest



Giovedì 17 giugno

Rita Marcotulli/Chiara Civello duo

Venerdì 18 giugno

Costanza Alegiani Folk ways

Mat (Allulli, Diodati, Baron)

Sabato 19 giugno

Enrico Rava/Danilo Rea duo

Domenica 20 giugno

Roberto Gatto Perfect Trio & Valerio Mastandrea

Accattone

Lunedì 21 giugno

Massimo Nunzi

Six voices for a voyager

Martedì 22 giugno

Gabriele Mitelli Ego, European Galactic Orchestra

Mercoledì 23 giugno

Gabriele Coen

Leonard Bernstein tribute

Venerdì 25 giugno

Javier Girotto Trio

Tango nuevo revisited



Sabato 26 giugno

Giovanni Falzone/Glauco Venier duo

Giovanni e Jasmine Tommaso Quintet

Domenica 27 giugno

Cristiana Polegri & Roberto Spadoni Ensemble

Omaggio ad Henry Mancini

Lunedì 28 giugno

ONJGT

Orchestra nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani

Martedì 29 giugno

Viaggio in Italia

Karima

Mercoledì 30 giugno

Stefano Di Battista

Morricone Stories

Giovedì 1 luglio

Antonello Salis – fisarmonica e pianoforte

Gavino Murgia – sassofoni

Paolo Angeli – chitarre

Hamid Drake – batteria

Giornale di bordo

Venerdì 2 luglio

Marcus Schinkel trio + Viero Menapace

in collaborazione con l'Ambasciata Tedesca

Sabato 3 luglio

Maria Pia De Vito/ Julian Oliver Mazzariello duo

NRG Bridges

Domenica 4 luglio

I concerti nel parco

Neri Marcorè

”Di mare e di vento” viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Lunedì 5 luglio

Fred Hersch Trio

feat.Drew Gress & Joey Baron

Martedì 6 luglio

I concerti nel parco

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Giovedì 8 luglio

Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek, Andrè Ceccarelli

Eurostars trio

Venerdì 9 luglio

I concerti nel parco

Maurizio Lastrico

“Nel mezzo del casin di nostra vita”

Domenica 11 luglio

Forq

Lunedì 12 luglio

Antonio Sanchez Quartet

Antonio Sanchez – batteria

Donny McCaslin – sassofoni

Miguel Zénon – sassofoni

Scott Colley – contrabbasso

Martedì 13 luglio

I concerti nel parco

Michael Nyman

Mercoledì 14 luglio

Sarah Jane Morris

Let the music play

Giovedì 15 luglio

Yogev Shetrit

in collaborazione con l'Ambasciata Israeliana

Venerdì 16 luglio

Dominik Wania

in collaborazione con l'Istituto Polacco

Sabato 17 luglio

I concerti nel parco

Giovanni Guidi Quintet

Ojos de Gato-Tributo a Gato Barbieri

Domenica 18 luglio

Franco D’Andrea / Dave Douglas Quartet

Lunedì 19 luglio

Bill Frisell Trio

Martedì 20 luglio

I concerti nel parco

Lino Guanciale

”Fuggi la terra e l’onde”

Giovedì 22 luglio

Fabrizio Bosso Quartet

We4

Venerdì 23 luglio

Una Striscia di Terra Feconda

Enrico Rava/Baptiste Trotignon quartet

Sabato 24 luglio

Avishai Cohen Big Vicious

Domenica 25 luglio

I concerti nel parco

Yamandu Costa & Martin Sued

Tra Tango e Choro, omaggio ad Astor

Lunedì 26 luglio

Rymden

Bugge Wesseltoft - pianoforte

Dan Berglund - contrabbasso

Magnus Östrom - batteria

Martedì 27 luglio

John Patitucci feat. Brian Blade & Chris Potter

Mercoledì 28 luglio

I concerti nel parco

Salvador Sobral

Giovedì 29 luglio

Go Go Penguin

Sabato 31 luglio

I concerti nel parco

Filippo Timi

”Sciarada” Le prime braccia nude della stagione

Domenica 1 agosto

I concerti nel parco

Balletto di Roma

“Astor” Un secolo di tango

Lunedì 2 agosto

I concerti nel parco

Orchestra Piazza Vittorio

”Dancefloor” Discoteca sotto le stelle

Mercoledì 4 agosto

Javier Girotto

Recordando Piazzolla y Gardel

Giovedì 5 agosto

Matteo Mancuso trio

Sara Jane Ceccarelli

Venerdì 6 agosto

Gegè Telesforo Quartet

Sabato 7 agosto

Max Ionata/Dado Moroni duo

Domenica 8 agosto

AUAND 20 Night with The Auanders

Martedì 24 agosto

Fabio Zeppetella/Gabriele Mirabassi/Dario Deidda Trio

Mercoledì 25 agosto

Luca Filastro Trio

"Erroll Garner 100"

Giovedì 26 agosto

Tullio de Piscopo Trio

Feat. Dado Moroni e Aldo Zunino

Venerdì 27 agosto

Avion Travel

Sabato 28 agosto

David Murray Brave New World Trio

Domenica 29 agosto

Maurizio Giammarco New 4

Lunedì 30 agosto

Lorenzo Tucci Touch Trio

Mercoledì 1settembre

Enrico Pieranunzi Youth Project

Venerdì 3 settembre

Marco Sinopoli Extradiction

Francesco Bearzatti The Hot Clarinet

Sabato 4 settembre

Enrico Rava Special edition

Dal 6 all’11 settembre

Una striscia di Terra feconda

Domenica 12 settembre

Medt Voices



Lunedì 13 settembre

Danilo Rea/ Luciano Biondini duo

Martedì 14 settembre

Rosario Giuliani/Fabrizio Bosso

Connection

Mercoledì 15 settembre

Mario Corvini New Talent Jazz Orchestra feat.Gabriele Mirabassi

Fellini

Giovedì 16 settembre

Marco Castelli

L’inferno

Venerdì 17 settembre

Paolo Damiani Unit

Memorie future

Sabato 18 settembre

De Crescenzo/J.O. Mazzariello

Lunedi 20 – Mercoledì 23 settembre

Jammin’

Venerdì 24 settembre

Gigi De Rienzo Ensemble + Maria Pia De Vito e Raiz

Sabato 25 settembre

Alex Britti Project feat.Flavio Boltro

Domenica 26 settembre

Simone Alessandrini Storytellers

Tino Tracanna Double Cut

