Estate al MAXXI, opening con "Oltretutto" di Danilo Bucchi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/06/2024 al 19/06/2024 solo domani Orario non disponibile

Al via l'Estate al MAXXI. Il 19 giugno, dalle 18,30, gli spazi del piazzale del museo nazionale delle arti del XXI secolo si trasformano tra immagini in movimento e suono.

Ci sarà Danilo Bucchi a presentare "Oltretutto", un libro d’artista in cui l’autore esprime il proprio punto di vista sul ritratto. Bucchi fotografa un’umanità variegata e la invita a esprimersi attraverso il linguaggio del disegno, per un progetto editoriale che supera i confini della ricerca artistica e trascina il fruitore in un gioco di rimandi intimo e allo stesso tempo universale.

Ottanta sono i protagonisti: volti noti dello spettacolo Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Elio Germano, Virginia Raffaele, Emma Marrone, artisti e scrittori come Emanuele Trevi, Ferzan Ozpetek, Carolyn Christov-Bakargiev (e molti altri), ma anche persone comuni.

Un progetto dove lo sguardo va oltre il ritratto, un catalogo ragionato in cui Bucchi affianca i ritratti fotografici dei personaggi ai loro disegni e schizzi, offrendo al lettore un'immersione nell'inconscio dei protagonisti e non solo. Un progetto coerente con la ricerca di Bucchi, che indaga da sempre sul linguaggio del segno e delle sue origini inconsce e che ha coinvolto l’autore per più di nove anni.

A cura di Achille Bonito Oliva, Oltretutto dà voce a volti e immagini che raccontano una storia privata attraverso una ritrattistica che Bucchi ha saputo rendere intelligibile ed emozionale. Ogni ritratto racconta di sé e ogni disegno racconta del ritratto.