Essere pittura di Mirko Leuzzi

“Lasciarsi accadere. Dissolversi e poi ritrovarsi dando forma ai propri incubi, ai propri sogni e deliri. Essere pittura. Far emergere, finalmente, la propria autenticità vitale, al di là delle finzioni di una società fatta di una sterminata solitudine di massa.

Fragile e sensibile, ma anche diretto e spavaldo, Mirko Leuzzi ha scoperto improvvisamente, durante il primo lockdown, la potenza originaria della pittura, la sua capacità di dare immagine diretta alla nostra totalità psicofisica, al nostro liquido biologico, in qualche modo a quella nostra “verità” di cui non sapevamo l’esistenza.

Tramite la pittura, Mirko Leuzzi per certi aspetti è rinato e da due anni ci si è totalmente immerso, senza rete e senza artifici, senza conoscere i cinici meccanismi del mondo dell’arte, per essere se stesso, un approdo a cui oggi quasi tutti si rifiutano di arrivare magari nascondendosi dietro le identità fittizie dei social o in un avatar.



Dipingo – ha confessato Mirko in un’intervista – perché entro in contatto con la mia sensibilità che prende forma con quella materia. E poi dipingo perché sento che farlo mi conferisce un ruolo in questa società che sento così lontana da me. Dipingere può salvarmi la vita, potrebbe.”

(dal testo in catalogo di Gabriele Simongini)



Informazioni



Inaugurazione 21 ottobre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.30

Galleria Fidia

Via Angelo Brunetti 49 – Roma

Fino al 13 novembre 2022



Venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.30 gli spazi della Galleria Fidia di Fausto Fiume inaugurano

Mirko Leuzzi | Essere pitturaLuogo

Galleria Fidia – Via Angelo Brunetti 49

00186 Roma



Orari

dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 13:00 | 16.00 – 19:30; sabato ore 10.00 – 13.00;

domenica su appuntamento



Contatti

Tel. 06 3612051

Mob. +39 3381359307