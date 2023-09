Esquilibri: mostra-mercato di libri rari, curiosi, dimenticati, d’occasione e da collezione

Nuovo appuntamento sotto i portici di Piazza Vittorio con Esquilibri, la mostra-mercato dedicata al libro vintage.



A un anno dal suo debutto, Esquilibri si è consolidata come un evento irrinunciabile per bibliofili/e, per le lettrici e i lettori più appassionati della capitale, per chi vive e frequenta il rione Esquilino, ma anche per i turisti di passaggio a Piazza Vittorio.



La manifestazione, promossa da Pagine Romane, associazione di librai/e dell'usato e dell'antiquariato, in collaborazione con Esquilino Vivo e Piazza Vittorio aps, ogni terza domenica del mese, presenta le migliori novità del passato: libri rari, curiosi, dimenticati, d’occasione e da collezione, di tutti i generi, su ogni argomento, per tutte le tasche, insieme a fotografie, cartoline, manifesti, disegni, grafica e altre opere su carta.



Alle 16.30 nello spazio dedicato agli incontri, si presenterà Splendori e miserie dell’impegno. Riflessioni sull’impegno civile da Manzoni a Murgia, di Filippo La Porta, Castelvecchi, 2023. Il libraio Antonio Conti dialogherà con l’Autore



A un anno dal suo debutto, Esquilibri si è consolidata come un evento irrinunciabile per bibliofili/e, per le lettrici e i lettori più appassionati della capitale, per chi vive e frequenta il rione Esquilino, ma anche per i turisti di passaggio a Piazza Vittorio.