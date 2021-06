Esposizione Triennale di Arti visive a Roma: il tema della rassegna e le sedi espositive

Il tema di questa quarta edizione sarà ispirato ai cambiamenti globali dell’ultimo ventennio. La cultura artistica di Roma si prepara a ripartire con la quarta edizione della Triennale di Arti Visive dall'11 giugno al 15 luglio 2021.

Promossa dal Gruppo Start, organizzazione che si occupa di editoria e mostre d’arte internazionali, con il patrocinio morale del Ministero dei Beni Culturali (per quanto riguarda la rassegna presso la Galleria della Biblioteca Angelica) in quest’edizione parteciperanno oltre duecento artisti italiani con trecento opere esposte in cinque spazi espositivi, collocati in palazzi storici della capitale: Palazzo Borghese- Gallerie del Cembalo (Largo Fontanella Borghese 19), Palazzo della Cancelleria (Piazza della Cancelleria 1), Galleria della Biblioteca Angelica (Piazza di S. Agostino 8) Palazzo Velli-Expò (Piazza di Sant’Egidio 10) Medina Roma Art Gallery (Via Angelo Poliziano 32-34-36).

La mostra sarà curata da Gianni Dunil - già Direttore Artistico nella Biennale di Venezia Arte 2018 per Padiglioni Esteri- nonché da Mario Bernardinello, e vanta in ogni sua edizione autorevoli partecipazioni di critici e storici d’arte che ne hanno dato testimonianza. Da Achille Bonito Oliva a Vittorio Sgarbi sino a Philippe Daverio che nell’edizione 2014 ha dichiarato come “il merito della manifestazione romana è quello di coinvolgere numerosissimi artisti, favorendo lo sviluppo dell’arte italiana”. Ad inaugurare quest’anno la mostra sarà il noto storico dell’arte Daniele Radini Tedeschi il quale ha affermato come il quale ha affermato come “È molto importante che il mondo della Cultura torni a vivere concretamente attraverso mostre, spettacoli, conferenze e manifestazioni. L’Esposizione Triennale intende riavvicinare gli artisti, aprire al dialogo, all’incontro e al confronto di visioni ideologiche diverse su un periodo non semplice, a volte contraddittorio, sicuramente problematico. La città di Roma potrà accogliere un interessante fervore culturale, stimolo per il domani”.

Il tema della rassegna

Tema portante della rassegna sarà "Anni venti - Global Change", una finestra visuale sui cambiamenti climatici, sociali e geopolitici di un ventennio assai travagliato, caratterizzato prevalentemente dall’attuale decorso pandemico. Ogni artista diventerà così non solo narratore di sé stesso ma anche dell’intera collettività, trasponendo nelle opere le proprie inquietudini e speranze. E l’arte, qui in mostra, sarà anche strumento per reinventare il mondo e trasformare la coscienza di ogni spettatore. L’indagine di riflessione abbraccerà così, oltre all’aspetto ambientale e pandemico, anche il triste problema della violenza sulle donne e le influenze della tecnologia sull’uomo, ridotto nell’ultimo periodo sempre più a “utente on line”.

Sedi espositive e artisti

PALAZZO BORGHESE (11 Giugno/20 Giugno) ingresso libero, Largo della Fontanella Borghese 19, orari: Lun./Sab. 11-19; Domenica chiuso

Ancilotto Camilla, Antelo Roberto, Aragonese (Ferrante Marco), Balzanella Gianni, Beccegato Leonardo, Bertolelli Sabrina, Bertoni Antonella, Bogliacino Mariella, Borrello Pippo, Bracigliano Mario, Brunone Silvia, Cabell Brigitte, Calì Vincenzo, Carletti Franco, Carolla Jonny, Ceccarelli Neri, Cecco Adriano, Coppi Maria Beatrice, Corbo Antonio, Corvino Cristina, Cozzani Carlo Alberto, Da Re Maria Silvia, D’Alfonso Franca, Dali Alondra, Delisi Michele, DiDiF (Delle Fratte Daniela), Depaoli Gianni, Di Loreto Stefano, Feci Marco, Fera Emanuela, Ferruzzi Caruso Debora, Flati Giancarlo, Fusari Giuliana Maria Maddalena, Gagliardi Annamaria, Galgani Silvia, Gattavecchia Aristide, Giapponesi Tarenghi Antonella, Giovannucci Cristina, Giusti Rosangela, Graziani Paolo, Iannilli Antonella, Iller Incerti, Jacobacci Luisa, Lavorato Santo Pietro, Longhitano Laura, Lo Prete Letizia, Lupo Tina, Maltese Carlo, Mangione Rosalba, Mangone Alfonso Fernando, Marrani Ruggero, Mascioli Silvana, Misirocchi Valentina, Monschauer Karin, Montà Fernando, Morani Volturno, Morelli Fiamma, Nussbaum Peter, Panfoli Michele, Perrone Amelia, Pezzino de Geronimo Rossella, Pica Nicola, Premoli Lorena, Rebuzzi Daniela, Ridolfini Vincenzo, Ronzoni Giovanni, Rossetto Paolo, Sacchini Maurizio, Saracco Victor, Scaglione Antonella, Scagnoli Giovanni, Scocco Cilla Liliana, Senoner Wilhelm, Spatara Francesco, Spinelli Fedora, Stazi Jaqueline, Stefaudio (Stefanelli Claudio), Stortiglione Maria Adelaide, Strada Elena, Szutor Ribana, Tanfoglio Alessio, Tognazzo Nadia, Tolli Gabriella, Toniatti Michele, Torrisi Raffaella, Trudesti Benedetta, Ugolotti Jucci, Uttieri Paolo, Verganti Claudio, Vescovo Lucienne, Visentini Bernarda, Elsie Wunderlich

PALAZZO DELLA CANCELLERIA (11 Giugno/20 Giugno) ingresso libero, Piazza della Cancelleria 1, orari: Lun./Dom. 10-13; 15-19

Barberio Mirella, Candiani Rota Franco, Corvino Cristina, Li Gotti Anna Maria, Miniati Roberto, Moglia Paola, Perrone Nino , Pezzino de Geronimo Rossella, Rosa Michele, Zenu (Lorenzo Zenucchini)

GALLERIA L’ANGELICA (11 Giugno/20 Giugno) ingresso libero, Piazza di S.Agostino 8, orari: Lun./Ven. 9-16.15; Mart./Merc./Giov. 9-18.30; Sab./Dom. chiuso

Rossella Pezzino de Geronimo (mostra personale)

PALAZZO VELLI EXPO (11 Giugno/20 Giugno) ingresso libero, Piazza di S.Egidio 10, orari: Mart./Dom.11-19; Lun. chiuso

Alessi Salvatore, Altea Sveva, Arati Adele, Balliano Ezio, Barscigliè Ivana, Baseggio Graziella, Belloi Franco, Besson Alberto, Boi Valentina, Bonaldo Brigitta, Botticelli Serafino, Cappelletti Stefania, Carafi Isabel, Carluccio Giorgio, Carradori Remo, Castagno Angela Maria, Cavaliere, Cherubini Giovanni, Ciccarelli Leonardo, D’Antuono Paola, Di Fede Luca, Di Pasquale Daniela, Dragani Raffaele, Faggi Marco, Florjancic Pavel, Gentilini Piero, Gianella Renzo, Giudici Carlo Maria, Grillo Paola, Guantario Ricarda, Guetta Francesca, Inderle Elia, Landolfi Silvana, Larini Bruno, Leleu Marion, Liv (Licheri Livia), Lombardo Salvatore, Marazzi David, Marin Federica, Marin Walter, Marrazzo Emilio, Martin Mauro, Marziale Gina, Mattes Petra, Mazzuchin Enrica, Moggi Beatrice, Monina Paolo, Mossali Omar, Noci Fiorella, Pambianchi Enrico, Pantuliano Gilda, Pappalardo Alfio, Perghem Gelmi Michelangelo, Pezzino de Geronimo Rossella, Pouget Aline, Re Felice, Righi Antonietta, Romeo Amelia, Scaramozzino Placido Salvatore, Serafino Cesare, Spinelli Antonella, Taroni Marina, Tincolini Filippo, Tulipani Marco, Valdevilt Sandra, Vezzoli Marta, Viccaro Sonia, Vitale Tommaso Maurizio, Wesch Alessandro.

MEDINA ROMA ART GALLERY (11 Giugno/20 Giugno) ingresso libero, Via Angelo Domiziano 32-34-36, orari: Lun./Dom.10-13; 15-19

Abbondi Luisella, Accigliaro Walter, Akyildiz Sebnem, Bachiocco Piera, Basili Aldo, Biancatelli Fulvio, Biffi Andrea, Braccioforte Lucia, Cafolla Maria Rosanna, Caputi Francesco, Cavaggioni Maria, Corvino Iris, Curtolo Alberto, Del Giudice Eleonora, Fafiani Cor, Fantone Giulio, Frascaroli Giuseppe, Fratiello Marco Aurelio, Giancola Walter, Gorgone Bruno, Rönnpag-Lohmeyer Ute, Lucchini Francesca, Mattolini Fabio, Mura Rosalba, Nolli Aurelio, Pucci Osvalda, Renault Sylvie, Restelli Pier Francesco, Risola Myriam, Romanin Sabina, Saar Henrik, Saviano Agostino, Tomassetti Nazzareno, Turlinelli Massimo