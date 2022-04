Esplorando la Campagna Romana: la Villa dell'Imperatore Massenzio e la Via Appia Antica

Una vera colata lavica di 260.000 anni, ancora in parte visibile a sud est di Roma, permise di creare la prima e la più affascinante Via consolare Romana: l'Appia Antica.

Domenica 10 aprile una visita guidata permetterà di ammirarne le evidenze più importanti, tra ciò che resta di una basilica paleocristiana, il Mausoleo di Cecilia Metella, la fortezza medievale dei Caetani, la chiesa di San Nicola, la Villa dell'imperatore Massenzio e il romantico aspetto della via fiancheggiata da monumenti.

Massenzio, avversario di Costantino, sognò per breve tempo, intorno al 309 d. C. di rifondare la grandezza e la gloria dell'urbe e ci ha lasciato un Circo per le corse più ben conservato al mondo

Questo tratto della Via Appia è anche l' unico luogo che permetta di immaginare l'aspetto della famosa Campagna Romana prima dell'urbanizzazione del '900.

Ancora oggi la strada si dirige verso Brindisi, all'estremità orientale della nostra penisola dove si beveva al buon viaggio di chi salpava per attraversare il mediterraneo, da cui deriva l' espressione "fare un brindisi"

Inclusa nel più grande Parco Archeologico del mondo la via Appia è un’oasi di verde e di architettura dove ricostruiremo la grande storia di Roma. Napoleone fu il primo a sognare un' area protetta che andava dalla Colonna Traiana fino a includere L'Appia antica. Fu però un Papa, Pio IX e celebri artisti come Antonio Canova che realizzarono il primo" Museo a cielo aperto" d' Europa e ricrearono, con grandi lavori di restauro urbanistico, di piantumazione di varie specie arboree, il bellissimo paesaggio architettonico e naturale, che esploreremo nella nostra passeggiata.

Appuntamento ore 10:45 davanti alla Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura, via Appia Antica, 136

Costo della visita:

€ 11,50 (comprensivo di auricolari sanificati) - € 6,50 ridotto, 6-18 anni (comprensivo di auricolari sanificati). Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di € 1,50. Disabili con accompagnatori hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6,50

Per prenotare contattare la guida (Maria) al numero 3404032306. Per informazioni contattare via sms o whatsapp il numero 3404403230. Oppure scrivere una mail a 10guidesofrome@gmail.com.