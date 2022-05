Esperienza in kayak nel Lago di Bracciano

Nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi 2022 promossa dalla Regione Lazio (qui il programma completo), sabato 28 maggio, c'è la possibilità di andare in kayak sul Lago di Bracciano.

Si tratta di un evento gratuito e finanziato dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano coi fondi della Regione Lazio.

Un’esperienza per grandi e piccoli, vivere il Parco in canoa direttamente da lago accompagnati e guidati da Istruttori e Tecnici di Base riconosciuti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak che accompagneranno i partecipanti in una escursione in Kayak ‘da mare’ alla scoperta della parte più suggestiva del lago di Bracciano.

Si partirà dalla sede sociale dell’Associazione Compagnia del Kajak da Mare alla volta del complesso di Vicarello. I tecnici forniranno ai partecipanti nozioni sulla conduzione del kayak e sulla sua antica storia. Giunti in vista del complesso archeologico e termale di Vicarello, una guida turistica ne illustrerà la storia e quella delle adiacenti Terme di Vicarello. Al rientro i partecipanti, possibilità picnic al sacco.

Tutte le informazioni sull'attività

Organizzazione: Compagnia del kayak da mare Asd

Info e prenotazioni: compagnia@virgilio.it – Tel. 3483337654 Ugo Paggi

Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 11.00 presso la sede dell’Associazione in Via di Pratogrande, 8 – Bracciano (Roma)

Quota di partecipazione: evento gratuito e finanziato dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano coi fondi della Regione Lazio nell’ambito della Settimana Europea dei Parchi

Partecipanti: Minimo 5 Massimo 10

Difficoltà: Media

Accessibilità: No

Durata: 3 ore