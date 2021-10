Halloween nella Tuscia, trekking nel borgo fantasma e nel paese delle fiabe

Una piccola e bellissima valle a nord di Viterbo, angolo nascosto della Teverina Viterbese, accoglie tre caratteristici borghi: Celleno Vecchia, Roccalvecce e Sant’Angelo. Partendo dal “borgo fantasma” di Celleno, faremo un piacevole percorso che, attraversando coltivi, boschi, e dolci collinette tufacee, ci condurrà al borgo di Roccalvecce e, infine, all’incantevole “paese delle fiabe”, reso magico dalla Street Art dei murales. Gironzoleremo qua e là tra le fiabe con una divertente caccia al tesoro... Chi vincerà?

Tra panorami solenni e piccoli vicoli, un Halloween itinerante tra storia e un po’ di....magia.

Escursione adatta a tutti, anche ai bambini.

Guida: GAE Lorenza Spirito - per info 329 7206551 e-mail: gotrekk@gotrekk.it

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Guida: GAE Emanuela Testa - per info 327 6207758 e-mail: gotrekk@gotrekk.it

Iscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Difficoltà percorso T/E

Lunghezza percorso 11 km

Dislivello 430 mt

Durata percorso 7 ore

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da COVID-19 e come da Protocollo Operativo per le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non hanno l'equipaggiamento richiesto.

Cosa Portare: abbigliamento e scarpe da trekking, consigliati i bastoncini, guscio o giacca antipioggia, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt) e quanto altro si ritenga necessario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI - OBBLIGATORI:

- mascherine monouso

- guanti monouso

- gel disinfettante

- sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati

E' fortemente sconsigliato il car-sharing.

Ora e luogo dell'appuntamento: ore 9.00 Bar San Rocco, Piazza S.Rocco 12-14, Celleno (VT).

L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

Per i bambini sotto i 12 anni l’escursione è gratuita.

Quote di partecipazione:

Soci € 12,00

Non soci € 15,00, comprensiva di polizza RC.

Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale (compresa nella quota dell'escursione senza costi aggiuntivi), è pregato di comunicare al momento dell'adesione nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it

I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.

Tempi di percorrenza da Roma: h 1,30 circa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...