Dog trekking sul Monte Artemisio

L’Estate delle Meraviglie, l’evento promosso dalla Regione Lazio che porta alla scoperta del Parco regionale di Castelli Romani, ospita anche i nostri amici cani.

Una giornata interamente dedicata ai cani e ai loro padroni, che potranno passeggiare insieme nei boschi del Monte Artemisio dove si trova anche la Casa Rifugio Forestale del Parco.

A pochi chilometri dal comune di Velletri, domenica 25 luglio dalle ore 9.30 un educatore cinofilo sarà disponibile per tutta la giornata, dedicata ai nostri amici cani, per rispondere a domande e per guidare in una splendida passeggiata nel bosco.

L’attività è gratuita ma i posti sono limitati. Per la prenotazione chiamare: 328 542 4949.