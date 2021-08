Acquatrekking nel fiume Farfa

Sentieri boschivi che si alternano a tratti nel torrente con guadi di diversa profondità, ma mai oltre l'inguine, regaleranno delle piacevoli sensazioni completamente a contatto con la natura. Questo sito, proprio per la sua bellezza, è stato nominato da oltre 10 anni Monumento Naturale Nazionale.

Nel tratto finale, non obbligatorio e assolutamente facoltativo, si potrà fare un bagno nel Canyon, accarezzati dalle fresche acque che escono dalla gola.

Al termine del trekk ci si sposta nello splendido borgo dell’Abazia di Farfa, sia per la visita della chiesa che nel passato era seconda solo a quella di San Giovanni a Roma e per un gustoso aperitivo nel chiostro medioevale del convento.



Dati tecnici forniti dagli organizzatori:

Guide:

???????????? ????????????:

Scarponcini da trekking o comunque scarpe con ottima suola con carrarmato che andranno immerse in acqua, vi consiglio scarpe in tela con suola da running o da cross. Assolutamente vietati sandali o scarpe da scoglio con suola liscia.

Scarpe di ricambio.

Caschetto protettivo [OBBLIGATORIO] – Per chi ne fosse sprovvisto può comunicarlo in fase di prenotazione e potrà essere messo a disposizione dall’organizzazione incluso nel prezzo dell’uscita.

2 Bastoncini [OBBLIGATORI] – Per chi ne fosse sprovvisto può comunicarlo in fase di prenotazione e potranno esser messi a disposizione dall’organizzazione inclusi nel prezzo dell’uscita.

Abbigliamento a strati comodo e adatto alla stagione che vi permetterà di procedere immersi in acqua, si consigliano comunque per tutta l’escursione pantaloni lunghi tecnici

Un cambio completo da lasciare in auto per fine escursione

Protezione impermeabile per tutti gli oggetti elettronici che vorrete portarvi con voi

Un asciugamano, un costume e una maglietta di ricambio da portarsi dietro e da indossare dopo pranzo.

Almeno 1,5 litri d’acqua

Pranzo al sacco

Zaino comodo e stabile, adatto alle escursioni. Da preferire uno zaino stagno tipo sub o barca a vela.

Eventuali Medicinali a stretto uso personale

Una Mascherina che andrà indossata secondo le attuali normative (più almeno una mascherina di ricambio nello zaino)

Gel disinfettante, un paio di guanti

Voglia di avventura, nessuna paura nell’avanzare in un ambiente selvaggio e buona confidenza con l’acqua.

Saper nuotare.



Un paio di guanti leggeri tipo ferramenta o giardinaggio

Una Torcia, meglio se frontale

Un Telo da appoggiare a terra per quando ci si fermerà a mangiare

Macchinetta fotografica

Appuntamento domenica 29 Agosto ore 9,30 a Farfa (RI), il luogo esatto verrà comunicato a chi confermerà la sua partecipazione



Per le 16,00 circa il termine del Trekking e un'altra ora per l'aperitivo all'Abazia di Farfa.



