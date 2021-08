Tour astronomico a Rivodutri

Indirizzo non disponibile

Il 29 agosto si svolgerà a Rivodutri un'escursione trekking, a partire dalle ore 18.30 (ritrovo presso la Sorgente di Santa Susanna), che permetterà ai partecipanti di scoprire uno spettacolare meandro del reatino, sotto il cielo incantato di agosto.

La passeggiata di andata terminerà al belvedere Le Crete, dove si potrà gustare una deliziosa apericena a cura del TeePee bar, a base di prodotti tipici locali.

A seguire, il tour astronomico guidato a cura di Stefano Tocchio. Sarà divertente l'individuazione delle costellazioni e l'osservazione della Via Lattea, lontano dalle luci artificiali e quindi in una posizione ottimale per l'osservazione.

Il rientro alla Sorgente di Santa Susanna è previsto entro le ore 23:30.

L'evento è a numero chiuso (prenotazione obbligatoria entro il 26/08 ) e saranno rispettate le normative di contenimento Covid-19.

Si consigliano: scarpe da trekking, acqua, un telo per stare comodi durante l'osservazione, una torcia, e abbigliamento adeguato.

Escursione + Apericena : 20 € (comprensivo di assicurazione). Sconti per famiglie e bambini al di sotto degli 11 anni di età.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Michael 3276670310

Francesco 3393270053