Trevi nel Lazio, escursione tra storia e natura

Le fresche acque del fiume Aniene sono limpide e spettacolari.

Nasce da qui la scelta degli organizzatori di programmare un itinerario a stretto contatto con uno dei corsi d’acqua più importanti per lo sviluppo dell'antica Roma.

Si partirà facendo subito tappa alla meravigliosa cascata di Trevi nel Lazio, vicino alla quale sono nascosti i ruderi dell’antico acquedotto dell’Anio Novus. Per osservarlo si guaderà il fiume. L'escursione prosegue poi per incontrare le sorgenti del Cardellino e delle Tartare, dove si trovano delle cascatelle incantate.

Infine l'arrivo alla Mola vecchia di Jenne, costruita dai Padri Benedettini nell’XI secolo per la macinazione del grano. Qui il fiume forma delle piscine naturali di acqua cristallina, dove si può godere di un bagno rigenerante.

In maniera facoltativa, durante la pausa pranzo, per chi lo vorrà, sarà possibile dare un l’occhiata alla grotta dell’Inferniglio, ma in questo caso è obbligatorio portarsi un caschetto.

Il ritorno sarà sempre lungo il fiume e in alcuni casi si entrerà a stretto contatto, avendo sempre rispetto per la biodiversità del luogo.

Lunghezza percorso: circa 12 km

Dislivello in salita: circa 250 metri

Classificazione: E (Escursionistica)

Tipo di Difficoltà: media, sentiero lungo il fiume e passaggi in acqua fresca che richiedono un po’ di equilibrio.

Bimbi: Si, ma che siano abituati a camminare e che abbiano almeno 14 anni.

Cani: Questa volta non sarà possibile portarli.

Tipo percorso: Anello più tratto Andata e Ritorno con semi anello.

Appuntamento: Sabato 11 Settembre ore 9,30 a Trevi nel Lazio (FR), il luogo esatto verrà comunicato a chi confermerà la sua partecipazione.

Ora prevista di fine escursione: ore 17:00.

Per informazioni e prenotazioni: Giancarlo Conte 3472931752