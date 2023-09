"Buio universale", Archivio futuro (vincitori di Laziosound 2023) presentano il nuovo singolo

Il collettivo musicale torna con un brano cupo e avvolgente, dove la sola citazione campionata del filosofo Umberto Galimberti ripete il titolo come un monito o un presagio. Il singolo sarà presentato live il 23 settembre a ‘SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2023’

Buio Universale è il nuovo singolo di Archivio Futuro, vincitori di LAZIOSound 2023 nella categoria God is a producer, in uscita il 22 settembre per la boutique-label Stellare, che sarà presentato live il giorno successivo durante l'esibizione a Spring Attitude 2023 (il 23 settembre alle ore 16.00 presso gli Studi di Cinecittà, Via Tuscolana 1055, Roma). Archivio Futuro è un collettivo musicale nato dall’incontro tra il producer e dj Lorenzo BITW, tra gli alfieri italiani del clubbing, il batterista e polistrumentista Danilo Menna (Gemitaiz, Venerus, Lydia Lunch) e Vittorio Gervasi, sassofonista di matrice jazz, che sperimenta la dualità tra l'acustico e l’elettronico, tra la musica organica e quella programmata.

Un’introduzione fatta di suoni cupi, che fanno da sfondo a uno speaking implacabile che sembra provenire dalle più remote regioni dell’esistenza; un richiamo che invoca un monito. Buio Universale è la rappresentazione musicale e satirica di una possibile deriva sociale umana. L’immagine che viene manifestandosi una volta accostate le due parole è quasi impossibile da mettere a fuoco. Parole ripetute e citate da un discorso del filosofo Galimberti, tratte da “Le cose dell’amore”, l’unico sentimento che può unirci e salvarci. Amore inteso come amore per la vita e non solo come legame.



"Non avere la facoltà divina di poter calcolare l’infinito posiziona l’uomo all’interno della sua mortalità. Come reagire a tale verità? La saprà gestire tramite il raggiungimento di nobili valori, o tale croce lo porterà verso il buio e l’atrofizzazione dei sentimenti più puri? L’intento del brano è quello di sollevare questa tematica e di scuotere emotivamente l’ascoltatore."

Archivio Futuro è il progetto vincitore di LAZIOSound 2023 nella categoria God is a producer. LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

BIO

Archivio Futuro è il duo nato dall’incontro tra Lorenzo BITW e Danilo Menna: il primo, producer / dj con due album, svariate release e collaborazioni internazionali, tra gli alfieri italiani del clubbing che guarda verso orizzonti “globali”; il secondo batterista / polistrumentista, con un bagaglio di esperienze che lo vedono già al fianco di artisti come Gemitaiz, Venerus e tanti altri. Ai due, si è aggiunto Vittorio Gervasi, sassofonista di matrice jazz, ma aperto a contaminazioni e sperimentazioni, che ha registrato e suonato con il progetto sin dagli esordi.



Archivio Futuro – nomen omen – è un progetto in cui si sperimenta la dualità, tra l’acustico e l’elettronico, la musica organica e quella programmata. Un “collettivo musicale” con un approccio crossmediale con altre forme d’arte come la pittura, la fotografia e il video. Il progetto collabora in pianta stabile con varie figure e artisti italiani e stranieri, fra cui Simone Brillarelli, Mani Tiberi, Mirko Ostuni, Ohii Katya. Archivio Futuro è un’esperienza artistica prima che musicale e la scelta di esibirsi mascherati nasce dalla necessità di non dovere apparire sul palco sotto vesti umane o riconoscibili ma di rappresentare dei personaggi onirici. Il progetto si è esibito dal 2021 in varie sale concerti e musei e festival italiani fra cui La Triennale di Milano, Beaches Brew Festival, Mast, Mammut Jazz Fest e Fano By The Sea. La prima uscita discografica è 2022 ed è l’omonimo album Archivio Futuro uscita per La Tempesta Dischi. Nel Maggio 2023 Archivio Futuro è il vincitore della categoria “God is a producer” di Lazio Sound e si esibirà a ‘Spring Attitude festival’ a Roma (Presso Studi di Cinecittà, Via Tuscolana, 1055)