Le migliori escape room con attori dal vivo a Roma

Alla scoperta delle escape room della Capitale con attori veri: The Ring, L'Esorcista, L'Annegatore e tante altre esperienze travolgenti.

Un tempo c'erano i giochi da tavola nei pub di quartiere, i quiz tra i tavoli e le cene con delitto, oggi per una serata diversa, divertente, travolgente con gli amici, sempre più ragazzi scelgono un'esperienza indimenticabile nelle "escape room".

Cosa è un'escape room con attori dal vivo?

Ma cosa è un'escape room? Si tratta di un gioco di fuga e di logica in cui i concorrenti vengono rinchiusi in una stanza rigorosamente allestita a tema. Dai film horror più famosi alle saghe più amate, fino ai videogiochi e alle scuole di magia, i giocatori vengono catapultati in una realtà parallela in cui devono utilizzare la testa per riuscire a fuggire. Spesso, nelle escape room ci sono anche attori veri che rendono il tutto ancora più verosimile.

Per vincere, i concorrenti devono riuscire a fuggire dalla stanza chiusa entro un tempo prestabilito, che di solito va dai 60 ai 120 minuti. Ecco alcune escape room della Capitale con attori da vivo, dalle stanze di paura a quelle fantasy, fino ai videogiochi e ai labirinti contorti, giochi di fuga per tutti i gusti.

Escape Room The Ring

Un'esperienza indimenticabile per gli amanti dei film horror. Una escape room a tema The Ring. Mentre state tornando da una festa con i vostri amici, in piena notte, vi distraete e perdete il controllo della vostra auto. La macchina sbanda, infrange una recinzione e vi ritrovate di fronte a quella che sembra essere una vecchia casa di campagna abbandonata. Sotto un temporale incessante, decidete di cercare riparo. Pronti ad una fuga da togliere il fiato? Ben 70 minuti di tempo, massimo 8 partecipanti per un'escape room di alta difficoltà e con attori dal vivo ed effetti speciali. Da Escape Room Roma in via del Casale Fainelli 69.

Escape Room L'Annegatore

Che ne dite di una escape room a tema L'Annegatore con attori dal vivo? Un Serial Killer ha rapito la sua ultima vittima. Non sapete dove si trova né chi sia. Una cosa però è certa: è ancora viva e l'assassino ve lo dimostrerà sfidandovi ad addentrarvi nei meandri più oscuri della sua mente per svelare il suo recondito segreto, un peso sulla coscienza dal quale, forse, vuole liberarsi da molti anni. Sessanta minuti di tempo per trovarlo, uscire dalla stanza e salvare quindi la ragazza da una brutta fine. Massimo 10 partecipanti, alta difficoltà per un'esperienza fortemente interattiva, attori dal vivo ed effetti speciali. Da Escape Room Roma, nella sede di via Benadir 2.

Escape Room L'Esorcista

Amate L'Esorcista, avete visto il film mille volte e vi sentiti pronti ad entrare in quel mondo tetro e pauroso. Bene: l'escape room L'esorcista Parte 1 Le Origini del Male ve lo permette. Non è morto ciò che in eterno può attendere. Prima che la statuetta venisse ritrovata…Prima che la bambina venisse posseduta dal Demonio...Vi fu un tempo in cui l’Antico Male venne confinato sotto il suolo consacrato di un antico cimitero ed a guardia di esso fu eretta una chiesa...Ma non è morto ciò che in eterno può attendere. Si parte così per vivere 60minuti al cardiopalma, per un massimo di 10 partecipanti. Un'esperienza ad alta difficoltà, di logica e strategia, da Escape Room Roma in via del Casale Fainelli 69.

Escape Room La Monaca di Valkenburg

Presso GetoutRoma potrai vivere l'esperienza terrificante dell'escape room a tema Monaca di Valkenburg. Una stanza con attori dal vivo che sono parte della storia e non presenze “aggiuntive” al fine di disturbare, con cui le interazioni sono fondamentali per la risoluzione totale, gli enigmi sono logici e sempre inerenti al proseguo della missione. Non conta finire in tempo ma concludere risolvendo il caso.

Escape Room La Casa di Julie

In tanti hanno giurato di aver visto lo spirito di Julie vagare tra le mura di quella casa maledetta. Si dice che da quando lei e la sua famiglia sono morti durante una seduta spiritica, non sia più possibile varcare quella soglia senza essere contagiati da una maledizione senza fine. Julie perseguita chiunque decida di entrare. E’ una storia talmente inquietante e intrigante che non avete resistito alla tentazione di recarvi alla casa per scoprire il lugubre mistero che la avvolge. Quello che raccontano di quel posto, è vero? Cosa è successo realmente durante quel rituale misterioso? La maledizione di Julie esiste sul serio? Potrete scoprirlo, a vostro rischio e pericolo, presso Fugacity. La Casa Di Julie è un'escape room horror della durata di 100 minuti, ricca di colpi di scena, effetti speciali, suspense e un mistero da risolvere.

La casa del male

La Casa Del Male non è una semplice escape room, ma una Live Thriller Experience: un mix di Escape Room e di Film Thriller da vivere come protagonisti. Dove? A Roma, in una villa di quasi 400 metri quadrati, con attori dal vivo e una trama noir per vivere un’esperienza fuori dal comune.