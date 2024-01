Esaltazioni Emotive, mostra di Anna Gubellini

Dal 12 al 18 gennaio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Anna Gubellini nella galleria di Via Merulana 220. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 12 gennaio presso Medina Art Gallery di Via Merulana 220 alle ore 18:00.



Come nel testo di recensione dell’architetto Bruno N. Rapisarda con questa breve nota si vuol celebrare una dilettante di talento che ha coltivato in segreto il suo amore per la pittura ricavandone in cambio: assoluta felicità!



Anna è puro istinto pittorico che si riversa nella tela senza mediazione intellettualistiche, ma trasuda intense passioni informali, ed è un paradosso stilistico perché, invece, lei privilegia solo la forma, avendo eliminato il suo contenuto più esplicito, ovvero il soggetto iconico.

La sua padronanza del colore, nutrito da un disegno che si fa segno vibrante, esprime una trepidazione che percorre tutta la tela con una pennellata che assume consistenza materica per diventare viva, incandescente, gloriosa e non ci sarebbe niente da aggiungere se non ci sentissimo empaticamente pronti ad inseguire le sue emozioni, intimamente coinvolti nella sua arte.



Nel suo racconto pittorico si ritrova la grande intuizione di una vita parallela, l’universo espressivo da lei sognato e qui rappreso brulicante di cataclismi passionali grondante di umori teneri e imperiosi…così ci ritroviamo sorpresi e sospesi a gioire d’ogni suo gesto non pensato, ma necessario, compiendo con lei un viaggio nell’anima.



Di se stessa e del suo lavoro l’artista scrive: “Il mio amore per la pittura mi ha presto proiettato in un mondo parallelo di assoluta felicità. Mentre dipingo mi sento passionalmente coinvolta nella mia stessa azione pittorica, è così che mi libero da ogni censura della logica. La mia opera vuole esprimere questo stato di indefinibile esaltazione emotiva. Il risultato che emerge è un impasto di prospettive cromatiche che addensandosi e diradandosi ritmicamente sono la materia corporea della mia intima essenza… solo in questa io mi riconosco”.



In breve:

Titolo Mostra: “Esaltazioni emotive”

Opening Mostra: venerdì 12 gennaio alle ore 18:00



Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana 220 | Roma