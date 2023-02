Erotic Lunch speciale San Valentino

Ingredienti ammalianti, atmosfere eccitanti e irresistibili tentazioni, Erotic Lunch festeggia San Valentino in modo alternativo e unico. Un’edizione speciale per vivere la festa degli innamorati per una serata “diversamente romantica”.

Martedì 14 febbraio alle ore 20 si riaccendono le luci ed i desideri nell'intima cornice del Teatro Arciliuto, nella splendida città eterna (piazza Montevecchio, 5 – Roma), dove andrà in scena la sensualità, per un'esperienza sensoriale e immersiva, in cui l'attenzione ai particolari è preludio di piacere e coinvolgimento. Per single o coppie, “Erotic Lunch” propone una cena-spettacolo di cinque portate durante la quale il cibo, piacere del palato, si intreccia al desiderio in un gioco artistico che tra performance d'arte, teatro, musica, reading, danza, burlesque, saprà solleticare i sensi.

L'arte, il buon cibo ed il piacere si fondono per offrire tre differenti suggestioni per un San Valentino misterioso e unico, particolare e avvolgente, sfizioso e gustoso. Tatto e udito, olfatto e vista e, naturalmente, il gusto: cibo e sensualità attraversano con unicità i cinque sensi. Il corpo, la creatività, la voglia di lasciarsi andare, il senso di libertà, “I frutti proibiti” diventano ingredienti tra tentazione e lussuria. Inganni gastronomici che stimolano mente e corpo, perché in fondo l’erotismo è anche uno stato mentale. Il buono si unisce al bello ed il sogno apre la porta alla realtà.

Il romanticismo si veste di nuovi colori e lascia spazio alla fantasia ed all'immaginazione, la passione accende l'arte, il godimento si fa rappresentazione e lo spettacolo del piacere di “Erotic Lunch” va in scena con i performer Black Angel, Daina, Dylan, Electra, Shimmering Light e Senith e la chef Anna Lucia Santoni, pronti ad ammaliare con cinque portate di gusto e arte, per uno spettacolo sensoriale.

Il contributo per la cena-spettacolo di Erotic Lunch è di 55 euro, il biglietto comprende una cena di cinque portate, spettacolo, acqua e un calice di vino. Biglietti in vendita online sul nuovo sito web www.eroticlunch.it. Per ogni informazione: +39 3392285458