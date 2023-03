Erotic lunch - i cinque sensi

RITORNA A ROMA LA TRILOGIA DI “EROTIC LUNCH”. NUOVAMENTE SUL PALCO DEL TEATRO ARCILIUTO TRE CENE SPETTACOLO CHE RISVEGLIANO I SENSI ED I DESIDERI. 18 MARZO, 15 APRILE E 20 MAGGIO: TRE SABATI IN CUI IL GUSTO DELLA PASSIONE INCONTRERÀ LA PASSIONE PER IL GUSTO.





Erotic Lunch, dopo il grande successo dei tre appuntamenti dei mesi scorsi, torna con tre nuove date a gran richiesta ancora al Teatro Arciliuto di Roma. Ma questa volta la trilogia del piacere, l’arte della seduzione legata alla passione per la buona cucina, andrà in scena il sabato sera e non più domenica a pranzo.

Tre cene-spettacolo multisensoriali per coinvolgere i sensi, il gusto, l'arte e il piacere, un’esperienza immersiva e attenta ai dettagli che stupirà e affascinerà lo spettatore, guardando al piacere attraverso l'arte e il cibo.

Erotic Lunch è la festa dei sensi: seduce, ammalia, tenta dolcemente. Unisce con accattivante senso della scoperta diverse forme d’arte, tra performance teatrali, reading dal sapore erotico, musica, danza e burlesque, intercalando cinque portate che coinvolgono tutti i sensi. Sapori, profumi e texture che stimolano il palato e l'immaginazione. In questo modo, il cibo diventa parte integrante dello spettacolo, un elemento che si fonde con le performance e le emozioni che si susseguono sul palcoscenico dell'affascinante teatro romano Arciliuto (piazza Montevecchio, 5 – Roma), un luogo magico, dedicato alla musica e alla poesia, nato più di cinquant’anni fa all’interno del Palazzo Chiovenda.

“La trilogia di Erotic Lunch è un viaggio alla scoperta della passione che esplora ad ogni sosta un angolo di piacere diverso”, spiega la regista Senith. Il primo appuntamento, "I cinque sensi", è in programma per il 18 marzo ed è un'esperienza che attraverso le cinque portate esplorerà e soddisferà i cinque sensi. Il secondo appuntamento, "I frutti proibiti", è previsto per il 15 aprile e invita gli spettatori ad esplorare i cibi “pericolosi” e le tentazioni più nascoste. Infine, il terzo appuntamento, "Afrodisia", in programma il 20 maggio, sarà un'esperienza che celebra la sensualità e la passione attraverso i cibi che accendono il desiderio.

“Erotic Lunch offre un'esperienza di piacere unica ed indimenticabile – spiega ancora Senith – E’ una immersione nel mondo della seduzione, dell'arte e del cibo, connessi, legati, intrecciati per scoprire nuove dimensioni del piacere. Il cibo apre le porte al fascino seducente della tentazione, e tutto diventa ingrediente, attentamente scelto, capace di risvegliare i sensi e riscoprire la passione, anche a tavola”.

La drammaturgia del gusto, affidata rispettivamente a Anna Lucia Santoni, Geggia Passone e Roberta Lucibello, incontra la drammaturgia teatrale con gli artisti Black Angel, Daina, Dylan, Electra, Shimmering Ligth e la stessa Senith. Il pubblico è parte attivo delle serate anche grazie all'allestimento dei tavoli situati direttamente sul palcoscenico.

Il contributo per la cena-spettacolo è di 55 euro, ma continua a essere attiva la promozione per festeggiare il ritorno sulla scena di Erotic Lunch, che offre uno sconto del 10% sull'acquisto di un qualsiasi singolo spettacolo, e uno sconto del 20% per l'acquisto dell’intera trilogia se si prenota entro il 18 marzo.

E’ obbligatoria la prenotazione online sul nuovo sito web www.eroticlunch.it, info al +39 3392285458.