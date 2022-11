"Erotic lunch, ovvero il risveglio dei sensi". Torna la trilogia dei seducenti spettacoli romani in scena al Teatro Arciliuto. Si inizia il 20 novembre con il primo speciale pranzo abbinato alle performance artistiche.

Torna ad ammaliarci, a viziarci, a coccolarci. Con il gusto della passione, per l’arte e per la buona cucina. Torna Erotic Lunch più seducente che mai.

Erotic Lunch è il particolarissimo pranzo della domenica, da assaporare lentamente concedendosi qualche peccato di gola in più. Una festa per tutti i sensi, un viaggio passionale, coinvolgente, in cinque portate unite all’esplorazione del piacere tra performance teatrali, racconti erotici, musica e danza. E dunque arte, gusto e desiderio sono gli elementi di questa ritrovata esperienza artistica immersiva, tutta dedicata all'esaltazione del piacere e all'eccitazione dei sensi, quest'anno per la prima volta ospite di una cornice quanto mai affascinante quale quella del teatro romano L'Arciliuto. Un luogo magico, dedicato alla musica e alla poesia, nato più di cinquant'anni fa all'interno del Palazzo Chiovenda che secondo leggenda fu la prima dimora di Raffaello nella città dei papi.

Nel suo percorso alla scoperta del desiderio, la trilogia Erotic Lunch esplora temi diversi. Il primo appuntamento "I cinque sensi”, in programma il 20 novembre, è un'esplorazione del piacere in cinque portate, ognuna intesa a soddisfare un senso. Il secondo appuntamento "I frutti proibiti", in programma domenica 18 dicembre, è dedicato ai cibi ritenuti "pericolosi", troppo potenti, e dunque demonizzati. Infine con “Afrodisia", domenica 22 gennaio, il terzo e ultimo appuntamento dedicato specificamente al desiderio e ai cibi che accendono i sensi.



“Frutti Proibiti, demoni, amore folle, peccati capitali, sensi e desideri. Anche questo e tanto altro è Erotic Lunch - spiega Senith che cura la regia dei tre eventi - I corpi sono demonizzati, i desideri esorcizzati. La passione ci terrorizza e ci insegue. Nella storia, così come oggi. Sebbene mangiare sia necessario, mangiare con gusto è peccato. Le salse inducono al vizio, i cibi proibiti conducono alla perversione, gli ingredienti afrodisiaci spalancano le porte della lussuria. Se godere a tavola in buona compagnia è peccato, per dissuaderci dal vizio fioriscono storie, miti, leggende. La lussuria si cucina, si odora, si assaggia, si condivide”.



Il costo del pranzo-spettacolo è di 55 euro ma, per festeggiare il ritorno, Erotic Lunch offre il biglietto scontato del 10%, ovvero a € 49,50. Per chi prenota entro il 6 novembre, lo sconto è del 15%. E’ obbligatoria la prenotazione sul nuovo sito web www.eroticlunch.it