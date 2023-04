Eros Ramazzotti in "L'immensa avventura live" a Roma

Eros Ramazzotti è tornato ad esibirsi live in Italia: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali arriva al Palazzo dello Sport di Roma domani e dopodomani 6 e 7 aprile per due imperdibili show già sold out.

Dopo l’eccezionale partenza con gli show della Première e i grandi numeri registrati con le date di Nord America e America Latina, EROS RAMAZZOTTI fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di sold out messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea: un segno quanto mai tangibile dell’onda di affetto che da anni continua a travolgere Eros e che accoglierà il cantante anche in questi due appuntamenti romani.

Lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date di Eros Ramazzotti proseguirà con le date del Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, e del PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile.

Il grande tour globale di EROS, con una scaletta suonata dal vivo arricchita dai suoi grandi successi e dai recenti singoli estratti dall’ultimo album Battito infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) e incorniciata da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama - storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi - e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).