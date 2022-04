Eros e Vendetta al Teatro Petrolini di Roma

Arriva dal 5 al 10 aprile al Teatro Petrolini, via Rubattino, 5, a Roma lo spettacolo teatrale dal titolo ‘Eros e Vendetta’, atto unico scritto e diretto da Salvatore Scirè ed interpretato dalla protagonista Elisa Forte insieme con Pierfrancesco Galeri, Pierpaolo Di Giacomo, Olga Matsyna, Roberta Milia e Angelica Granato Renzi.

Eros e vendetta: un’endiadi: una figura della retorica classica, evocata per spiegare come due impulsi paralleli e relazionati fra di loro possano prendere il totale sopravvento sulla razionalità, fino a toccare l’atto estremo.



Questa drammaturgia, vagamente ispirata ad alcuni fatti di cronaca di molto tempo fa, pone l’accento proprio sul rischio che alcune pratiche irrituali, apparentemente accettate come normali, in realtà proprio normali non sono; o almeno non per tutti.



E purtroppo, quando la ragione cede il passo alla Nemesi, ovvero quanto la psiche di qualcuno cede e subisce inattese alterazioni, le conseguenze possono portare a conclusioni inattese e impensabili, scavalcando ogni volontà. Insomma, un vero e proprio trionfo della follia?! Forse sì!



Il tutto immerso in un’atmosfera pervasa di forte sensualità, dove esibizionismo e voyerismo si sublimano e si trasfigurano in un particolarissimo esperimento creativo voluto dall’Autore.