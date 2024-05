Eroi a 4 zampe: Chase e Marshall dei Paw Patrol a Zoomarine

Eroi a 4 zampe. A Zoomarine arrivano Chase e Marshall, i personaggi ufficiali di Paw Patrol, il cartone targato Nickelodeon che racconta le avventure della squadra di pronto intervento amatissima dai bambini di tutto il mondo.

Chase e Marshall sono pronti ad uscire dal piccolo schermo per incontrare dal vivo gratuitamente, domenica 26 maggio 2024, i loro piccoli fan, che riceveranno una foto in omaggio. E quale occasione migliore per giocare ed imparare seguendo le orme delle imprese di questi dolcissimi protagonisti impegnati in tante operazioni di salvataggio? Nella stessa giornata, infatti, al parco saranno presenti alcune squadre di volontari della Protezione Civile, in prima linea nella tutela della vita delle persone, l'integrità fisica, i beni, le abitazioni, gli animali e l'ambiente, dai pericoli quotidiani che mostreranno l'importanza della prevenzione attraverso una vera e proprio esercitazione per combattere gli incendi in vista dell'arrivo dell'estate, solitamente periodo più a rischio.

Sarà possibile visitare i mezzi e ricevere preziose nozioni anche per uno stile di vita dalla parte dell'ambiente, tra cui: Non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi, che possono incendiare l'erba secca, non accendere fuochi nel bosco, non abbandonare rifiuti e non bruciare sterpaglie o residui agricoli di qualsiasi tipo.



Sono solo alcune delle raccomandazioni che saranno fornite alle famiglie durante i vari live che da sempre caratterizzano Zoomarine per l'efficacia dei messaggi sulla sostenibilità ambientale. Durante la giornata sarà possibile poi lanciarsi nel divertimento in totale sicurezza tra le varie attrazioni, le esperienze educative alla scoperta degli animali, assistere ai vari show tra cui quello emozionante dei tuffatori e, appunto, tuffarsi nella piscine sotto l'occhio attento del personale pronto ad intervenire proprio come i personaggi di Paw Patrol.