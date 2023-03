Ernesto Bassignano in "Siamo il nostro tempo - recital"

Ernesto Bassignano presenta "Siamo il nostro tempo - recital", lunedì 27 marzo all'OFF/OFF Theatre in via Giulia, 20.

Un evento speciale che celebra i 50 anni di carriera di uno dei decani della canzone d’autore italiana. Uno spettacolo inedito, montato per una speciale occasione, e nel quale si ascolterà integrale anche il suo undicesimo e recente album. Un album in cui scorre tutta la vita dell’artista. Una vita fatta di storie, avventure, politica, musica ed arte. Ricordi sul filo dell’onda e poesia della strada.

Special guest della serata sarà Sergio Cammariere.

"Sarà una bella e importante serata intanto perché bello è il teatro. Teatro in cui Dacia Maraini e Lucia Poli hanno ricordato mia sorella tre anni orsono. Teatro dove mia cugina Martina ha letto le lettere da Gusen di mio prozio Aldo Carpi accompagnata dalla musica del suo celebre papà Fiorenzo Carpi. Sarà dunque bello per queste coincidenze emotive e sentimentali. Altresì bello perché sarò accompagnato da Francesco De Rubeis, Giovanna Famulari ed Edoardo Petretti: tre rinomati maestri amici e complici da anni. Sarà bello ancora perché, oltre a me stesso, omaggerò Umberto Bindi con il quale ho lavorato dieci anni; Duilio Delprete che mi insegnò i primi accordi di chitarra circa mezzo secolo fa e infine Luigi Tenco cui devo un po' tutta la mia ispirazione e l'inesausta voglia di esprimere musica d'autore e poesia civile. Sarà bellissimo perché avrò come ospite il vecchio amico Sergio Cammariere, raffinatissimo e generoso collega che ringrazio anticipatamente per la sua benevolenza. Ad maiora amici miei tutti che spero verrete alla festa di un diversamente giovane cantautore giunto con gioia e coraggio al suo intensissimo undicesimo album..."

Saranno presenti gli amici di AIL Roma con le uova di Pasqua solidali.