Erika Petti Quartet alla Casa del Jazz

L'Erika Petti Quartet nasce con l'intento di ispirarsi alla musicalità e all'ecletticità di Betty Carter, considerata figura fuori dagli schemi nella storia del canto jazz, colei che ribalta l'assioma del “cantante non-musicista”.

Con questa chiave di lettura, il quartetto, formato da Erika Petti alla voce, Claudio D'Amato al pianoforte, Giovanni Scamardella al contrabbasso e Giosuè Manuri alla batteria, ripercorrere durante il concerto del 28 gennaio alla Casa del Jazz dapprima le tappe fondamentali della produzione di Betty Carter, passando poi a un repertorio in cui il jazz traditional, le sonorità moderne e quelle latine si mescolano sino ad arrivare alle composizioni originali di Erika Petti.

Erika Petti si forma dapprima presso il Conservatorio L.Perosi di Campobasso come chitarrista classica e poi come cantante jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha alle spalle un'intensa attività live sul territorio nazionale in qualità di solista e di membro di varie formazioni musicali di diverso genere.

Collabora con diversi studi registrazione in qualità di corista e di autrice di testi e musiche. Sta lavorando nel frattempo al suo primo disco che la vede autrice di testi e musiche originali.