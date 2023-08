Eric Steckel al Crossroads live club

Tra i più apprezzati chitarristi Rock Blues in circolazione, Eric Steckel farà il suo ritorno in Italia in autunno per due tappe di presentazione dell’ultimo lavoro in studio The Steakhouse Sessions: Vol. 1. Gli appassionati del genere potranno vederlo in scena venerdì 3 novembre 2023 al Crossroads Live Club di Roma . I biglietti per gli show sono in vendita su Vivaticket.



In un’epoca in cui pedaliere, laptop e suoni campionati sono diventati all’ordine del giorno, Eric Steckel va controcorrente e riporta i suoi ascoltatori ai tempi in cui le chitarre venivano suonate a tutto volume con enormi amplificatori. Acclamato da molti come l’astro nascente del blues rock, Eric dà vita a performance potenti che hanno ipnotizzato il pubblico di oltre 25 paesi. Steckel porta sul palco un’energia e una passione che non deludono mai ed è un’artista assolutamente imperdibile per i fan del rock vintage.



Pochi giovani chitarristi possono vantare l’impressionante curriculum di Eric Steckel. Il suo album di debutto A Few Degrees Warmer è stato registrato dal vivo nell’aprile 2002, quando aveva solo 11 anni. Poco tempo dopo partecipa al Sarasota Blues Festival del 2003, dove il suo set è sulla bocca di tutti: prima della fine della serata, la leggenda del blues rock britannico John Mayall lo presenta come il più giovane chitarrista mai salito sul palco con i Bluesbreakers. La collaborazione con Mayall prosegue nel 2004, anno in cui Eric apre il suo tour in Nord Europa, e nel 2007 partecipa alle registrazioni di Road Dogs.



Dopo 20 anni di carriera sul palco e in studio, Eric si impegna a offrire la sua miscela distintiva di blues metal a tutti gli appassionati della sei corde del mondo.