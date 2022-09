Eric Steckel in concerto al CrossRoads Live Club di Roma

Barley Arts presenta Eric Steckel. Appuntamento a roma in autunno per l'enfant prodige del blues.

Dopo la recente tappa italiana a Chiari, Eric Steckel torna in Italia per due appuntamenti autunnali: mercoledì 12 ottobre 2022 al Legend Club di Milano e sabato 15 ottobre al Crossroads di Roma. I biglietti per i concerti sono disponibili su Dice (Milano) e Vivaticket (Roma).

Per i fan del vintage guitar rock questo sarà un appuntamento imperdibile, nel quale Eric Steckel potrà presentare il suo album di maggior successo, Polyphonic Prayer (Not On Label Records, 2018) che lo vede assoluto protagonista dietro ad ogni strumento. Il musicista, oltre ad essere riconosciuto come un virtuoso chitarrista, dimostra nel disco la sua maestria anche al piano, all’organo e al basso. Le sonorità dell’album sono quelle tradizionali, con l’assoluto rifiuto delle moderne tecnologie, e un ritorno al blues e rock degli anni ‘70.

Steckel è considerato uno dei musicisti blues più virtuosi: ha suonato in ben 25 paesi, riscuotendo in ognuno di essi grandissimo successo grazie alla sua passione e all’energia portata sul palco. A soli 11 anni registra il suo primo album live, A Few Degrees Warmer (Muttlee Records, 2002). Nel 2003 partecipa al Sarasota Blues Festival dove viene introdotto dalla leggenda del blues/rock John Mayall come il chitarrista più giovane mai salito sul palco con i Bluesbreakers, gli stessi che lo porteranno in tour in Svezia, Norvegia e Danimarca. Negli anni a seguire, Eric Steckel si esibisce in numerosi festival in giro per il mondo, tra i quali il prestigioso Pistoia Blues Festival, e nel mentre incide numerosi album acclamati dalla critica. Tra questi vi sono Havana (Me and My Blues Records, 2006), celebre tra i cultori del blues, e Feels Like Home (Me and My Blues Records, 2008), con la collaborazione di Duane Trucks alle percussioni. Nel 2012 è invece la volta dell’album in studio Dismantle The Sun (Not On Label Records), mentre Black Gold (Not On Label Records), registrato tra Nashville, Tennessee e Amsterdam, arriva nel 2015, dopo un importante lavoro di squadra che coinvolge i migliori produttori e musicisti conosciuti da Steckel. Nonostante la giovane età, il musicista vanta un’esperienza ventennale sui palchi internazionali e negli studi di registrazione, che gli consente di essere tra gli artisti più apprezzati dagli estimatori del blues e delle chitarre, tanto da essere apparso in numerose riviste di settore di prestigio, come Top Guitar Magazine, Guitar World Magazine, Classic Rock Magazine e Blues Rock Review Magazine.

ericsteckel.com