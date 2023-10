"Era Prima", il film realizzato dagli studenti delle scuole di Ostia al Cinema Troisi

C’è trepidazione tra gli studenti delle scuole di Ostia che vedranno sul grande schermo il loro primo film realizzato insieme alla Ostia Film Factory (OFF).

Il 16 ottobre, alle 10,30, sarà proiettato al Cinema Troisi di Roma il film Era Prima, prodotto da OFF con regia di Roberto Orazi. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura in seguito alla vittoria del bando relativo alla concessione di contributi per attività “il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto o strumento di educazione e formazione” del progetto CiPS Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola.

Il progetto ha visto coinvolte le scuole Liceo Anco Marzio, ITCG Paolo Toscanelli, Liceo Federigo Enriques, IC Viale Vega, IC Mar dei Caraibi, IC Marco Ulpio Traiano.

Era Prima è un film che propone un punto di vista inedito sulla realtà giovanile di Ostia. Luca, uno svogliato liceale a rischio bocciatura, vive la periferia di Ostia con superficialità. La sua ultima possibilità è partecipare a un corso di teatro. Ma è fin troppo semplice ricadere negli errori del passato.

Questo film è un’occasione per raccontare il territorio di Ostia attraverso gli occhi dei ragazzi, con il loro modo di viverlo, senza lo sguardo degli adulti, troppo spesso condizionato da aspettative e pregiudizi. È stato perciò girato nella pineta di Castelfusano, al Palazzo del Governatorato, al Parco dello Stagno… i posti del territorio ostiense più frequentati dai giovani.

Gli studenti, affiancati da professionisti, hanno partecipato in tutte le fasi della produzione del film: dalla scrittura della sceneggiatura, alla regia, dalla recitazione (per cui è stato previsto uno specifico laboratorio di Acting coaching prima dell’inizio delle riprese), al montaggio fino alla promozione nelle diverse fasi della comunicazione.